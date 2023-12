พายุถล่มบัวโนสไอเรส ลมแรงซัดเครื่องบินที่จอดอยู่เคลื่อนที่เอง ปีกชนบันไดเสียหาย

สื่อต่างประเทศ รายงานว่า พายุที่รุนแรง ได้พัดถล่ม กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดลมแรง ไฟฟ้าดับ และสร้างความเสียหายไปทั่วเมืองหลวง โดยมีผู้เสียชีวิต ขณะที่ สนามบินบัวโนสไอเรส ได้รับความเสียหาย ทั้งอาคารผู้โดยสาร และ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

โดย เครื่องบิน โบอิ้ง B737-700 ของแอโรลิเนียส อาร์เจนตินาส ซึ่งจอดค้างคืนไว้ ถูกพายุซัดออกไปอย่างแรง เคลื่อนที่จากจุดเดิม จนได้รับความเสียหาย โดย ปีกซ้ายได้ชนเข้ากับอุปกรณ์ภาคพื้นดิน ส่งผลให้เกิดความเสียหายชัดเจน

สายการบินจึงจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ ที่จะเดินทางไปยังเมนโดซา

ขณะที่คลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่ง ที่เผยแพร่ลงในเอ็กซ์ เผยให้เห็นลมที่พัดเข้าสนามบิน จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก สิ่งของปลิวว่อน กระแทกเข้ากับกระจกในอาคารสนามบิน

Aerolineas Argentinas Boeing 737-700 (LV-CAD, built 2006) was caught and pushed around by extreme winds while parked overnight at Buenos Aires Ezeiza, Min. Pistarini Intl AP (SAEZ), Argentina. It sustained unknown damage when it collided with ground equipment. @AndrewsAbreu pic.twitter.com/gAOnCBvsZF

— JACDEC (@JacdecNew) December 17, 2023