สึนามิพัดขึ้นฝั่งหลายจุดในญี่ปุ่น ไฟดับ 3.35 หมื่นหลังคาเรือน ชี้ศูนย์กลางดินไหวตื้น หวั่นเสียหายหนัก

สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า หลังเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งโดยครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ 7.6 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 1 มกราคม ล่าสุดมีรายงานว่า สึนามิชุดแรกได้พัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้ว

โดยที่เมืองวาจิมะ ใน จ.อิชิกาวะ พบสึนามิสูง 1.2 เมตร เมื่อเวลา 16.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ในเมืองโทยามะ จ.โทยามะ มีรายงานสึนามิสูง 80 เซนติเมตร เมื่อเวลา 16.35 น. ส่วนเมืองคาชิวาซากิ จ.นีงาตะ มีสึนามิสูง 40 เซนติเมตร เมื่อเวลา 16.36 น.

รายงานข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสึนามิชุดแรกได้พัดขึ้นฝั่งแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่สึนามิจะพัดขึ้นฝั่งซ้ำอีก โดยความสูงของสึนามิอาจเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

ทางการยังคงคำเตือนให้ประชาชนหนีขึ้นที่สูง หรือออกไปให้ไกลจากบริเวณชายฝั่งทะเล แม้ว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนานกว่า 1 ชั่วโมงแล้วก็ตาม

Video: a Japanese driver stopped their car during today's earthquake and observed river water swaying back and forth. pic.twitter.com/uBAqT7mX6b

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024