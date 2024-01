เผยนาทีช็อก อี แจมยอง ผู้นำฝ่ายค้านเกาหลีใต้ ถูกคนร้ายแทงคอที่ปูซาน

เมื่อวันที่ 2 มกราคม จากกรณีที่ นายอี แจ มยอง ผู้นำฝ่ายค้านเกาหลีใต้ ถูกแทงที่บริเวณลำคอด้านซ้าย ขณะกำลังตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวระหว่างการเยือนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย นายอี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุราว 20 นาที โดยยังมีสติอยู่ในขณะนั้น

สำนักข่าวยอนฮับ รายงานว่า เขาถูกแทงเวลา 10.27 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากที่เขาได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ บนเกาะกาด็อก ปูซาน

ขณะที่ผู้ต้องสงสัย แสร้งทำเป็น 1 ในผู้สนับสนุนของเขา ได้เข้าไปหาเพื่อขอลายเซ็น ก่อนโจมตีด้วยอาวุธ ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ ก่อนที่เขาจะถูกจับในทันที

ทั้งนี้ สำนักข่าวต่างๆ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ในมุมต่างๆ ที่เผยให้เห็นนาทีที่ชายผู้ก่อเหตุ ได้ใส่หมวกที่มีลักษณะเป็นมงกุฎ และเขียนข้อความว่า “ฉัน อีแจมยอง” พุ่งเข้าไปท่ามกลางสื่อมวลชนที่อยู่รายล้อม และแทงเข้าที่คอของนายอี ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรวบตัวได้ทันที

#Breaking 🇰🇷 The leader of South Korea's main opposition Democratic Party was stabbed in the left side of his neck during a question-and-answer session with reporters in Busan. The assailant was apprehended at the scene. #southkorea #korea #japan #KimJongUn pic.twitter.com/EyiFgtBLLI

#BREAKING:

The main opposition leader of South Korea was just stabbed in the throat at a press conference

The party leader of the Democratic Party, Lee Jae-myung lost the presidential election in 2022 with 1% (47% vs 48%) #EpsteinClientList #JamshedJhootaDasti #BillClinton pic.twitter.com/a79IzLa6Qz

— WORLD NEWS (@RaziSardar) January 2, 2024