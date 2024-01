Amazon เตรียมเลิกจ้างพนักงานหลักร้อย กระทบธุรกิจสตรีมมิ่ง Prime Video-MGM

รอยเตอร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา Amazon เตรียมเลิกจ้างพนักงานหลายร้อยคน ในฝ่ายบริการสตรีมมิ่งอย่าง Prime Video และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Amazon MGM Studios สตูดิโอผลิตคอนเทนต์ในสหรัฐอเมริกาของ Amazon

อย่างไรก็ตาม 1-2 ปีที่ผ่านมา Amazon ปลดพนักงานมากกว่า 27,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลิกจ้างงานด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ในสหรัฐ หลังจากอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

ไมค์ ฮอปกินส์ (Mike Hopkins) รองประธานอาวุโสของ Prime Video และ Amazon MGM Studios ระบุในบันทึกว่า บริษัทได้ลด หรือยุติการลงทุนในบางปัจจัย เพื่อเพิ่มการลงทุนไปที่การผลิตเนื้อหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแทน

ที่ผ่านมา Amazon ได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าซื้อ MGM Studios และประมาณ 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อลิขสิทธิ์ “The Lord of the Rings : The Rings of Power” ฉายบน Prime Video ในปี 2565 รวมถึงมีแผนจะเปิดตัวแพคเกจรวมโฆษณาบน Prime Video และปรับราคาการสมัครสมาชิกแบบไม่มีโฆษณาในราคาที่สูงขึ้นในบางตลาดด้วย