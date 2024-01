289 ชีวิตระทึก ปีกเครื่องบิน ‘โคเรียน แอร์’ ชน ‘คาเธ่ย์ แปซิฟิก’ ที่สนามบินในฮอกไกโด ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานเหตุเครื่องบิน 2 ลำ ของสายการบินโคเรียน แอร์ และสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก สายการบินประจำชาติของฮ่องกง เกิดเฉี่ยวชนกัน ที่สนามบินนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ

สำหรับ โคเรียน แอร์ เที่ยวบินดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสาร 289 ชีวิต รวมลูกเรือบนเครื่องด้วย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสนามบินนิวชิโตเซะ เปิดเผยว่า สนามบินได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวในเวลาประมาณ 17.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบิน 766 มุ่งหน้าสู่กรุงโซลเกาหลีใต้ และสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน 583 มุ่งหน้าสู่ฮ่องกง ซึ่งจอดอยู่ข้างกันที่ประตู

โดย เจ้าหน้าที่สายการบินโคเรียนแอร์ ระบุว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถลากจูงเกิดชนเข้ากับเครื่องบินของโคเรียน แอร์ ดันให้เครื่องบินถอยหลัง และลื่นไถลออกไปเนื่องจากมีหิมะตกบนพื้น ส่งผลให้ปีกซ้ายของโคเรียน แอร์ ไปเฉี่ยวชนกับปีกหางทางด้านขวาของเครื่องบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินนิวชิโตะเซะ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในวันดังกล่าว มีเที่ยวบินภายในประเทศมากกว่า 80 เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสนามบินนิวชิโตะเซะ ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะนี้ทางสำนักข่าวยังไม่สามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลกับทางสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ

Korean Air Airbus A330-300 (HL7702) and Cathay Pacific AW Boeing 777-300 (B-HNJ or B-HNW) sustained damage in a ground collision at Sapporo New Chitose Intl AP (RJCC), Japan. Korean flight #KE766 was pushing back from its stand when the left wingtip struck the tail of the… pic.twitter.com/4M6IwALCyt

