ตีนผีท้ามฤตยู หวิดโดนรถไฟสอย

อุต๊ะ!!เห็นคลิปนี้แล้ว มีอึ้งงงง กับความระห่ำ หรือ สติวิปลาส ของคนขับ

ในคลิปเหตุการณ์ ที่ถูกโพสต์ลง X เผยให้เห็นคนขับรถยนต์สีขาวขนาดเล็กคันหนึ่ง ซึ่งวิ่งมาจากไหน ก็ไม่รู้

กำลังท้ามฤตยู ด้วยการแทรกตัวจอดนิ่งชิดอยู่ระหว่าง “ไม้กั้นทางข้ามรถไฟ” กับ “รถไฟโดยสารขบวนหนึ่ง” ที่กำลังวิ่งผ่านมา

โดยที่แทบจะไม่เหลือ “ช่องว่าง” ไว้ให้หายใจ หายคอ ขณะรอลุ้นให้รถไฟแล่นผ่านไป

แต่ที่สุด รถคันนี้ ที่ติดป้ายทะเบียน รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย ก็รอดพ้นจากการ ถูกสอย หรือ เฉี่ยวชน โดยม้าเหล็กขบวนนี้ ไปอย่างฉิวเฉียด

ท่ามกลาง “อินเดียมุง” ที่มองคนขับรถ อย่างประณามหยามเหยียด ประมาณ เอ็งทำไปได้

คลิปนาทีเฉียดตายนี้ เรียกยอดวิวถล่มทลายกว่าล้านวิว พร้อมเสียงก่นด่าระงมในโซเชียล

ทั้งด่าคนขับรถ “โคตระ โง่!!”

มีที่บอกอย่างสะใจว่า “รถมันน่าจะโดน!” เจ้าของมันจะได้บทเรียน

และก็มีที่บอก “จดเลขทะเบียนรถ ไปแจ้งตำรวจเลย” ที่ทำให้ชีวิตของหลายคน เสี่ยงไปด้วย

อ่ะนะ ถ้าคิดแบบใจร่มๆ ไม่แน่น้า คนที่มันนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถตอนนั้น มันก็อาจจะกำลัง สตั๊นอยู่!!

ว่าตรูทำอะไรลงไปเนี่ยยยย…

Now that’s what we call a close escape 😂

Also, A part of me wanted the train to give atleast some damage to the car, it would have been a great lesson to the stupid car owner.#indianrailways pic.twitter.com/A5ODUW4Uhh

— Saurabh • A Railfan 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) January 15, 2024