ว่อนโซเชียล คลิปบึ้ม มหาวิทยาลัยปาเลสไตน์ ในกาซา สหรัฐจี้อิสราเอลแจง (คลิป)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีคลิปวิดีโอที่แพร่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอล(ไอดีเอฟ) เล็งเป้าโจมตีอาคารหลักของมหาวิทยาลัยปาเลสไตน์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ที่ถูกทิ้งร้าง ในฉนวนกาซา ก่อนเกิดระเบิดทำลายล้างรุนแรงจนอาคารดังกล่าวพินาศย่อยยับ

รายงานอ้างพยานหลายรายในเมืองข่าน ยูนิส เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เล่าถึงการยิงปืนถล่มและการโจมตีทางอากาศ ซึ่งกองทัพอิสราเอลได้พุ่งเป้ามายังพื้นที่นี้ โดยอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นของสมาชิกและผู้นำกลุ่มฮามาส

แม้จะยังไม่มีการแสดงความเห็นต่อคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัล โดยอ้างว่ายังไม่มีข้อมูลก็ตาม แต่นายแมทธิว มิลเลอร์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ ก็กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังขอให้อิสราเอลชี้แจงให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ แต่นายมิลเลอร์ก็กล่าวด้วยว่า ฮามาสมักใช้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเพื่อเป้าประสงค์ทางทหาร

ด้านสภาเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์อ้างว่า มีการยิงปืนใหญ่โจมตีใกล้กับโรงพยาบาลอัล-อามาล ในฉนวนกาซาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาซา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาส ยืนยันว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย

สงครามสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับฮามาส ที่เปิดฉากขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ทำให้มีประชาชนมากกว่า 85% ของประชากรทั้งหมดราว 2.4 ล้านคนในฉนวนกาซา ได้กลายเป็นผู้พลัดถิ่น จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุด้วยว่าเหยื่อสงครามจำนวนมากในกาซาแออัดกันอยู่ในศูนย์พักพิง และกำลังเผชิญปัญหาหนักในการเข้าถึงทรัพยากรจำเป็น เช่น อาหาร น้ำสะอาด เชื้อเพลิงและการรักษาพยาบาล

Birzeit University condemns the brutal assault and bombing of @Al-Israa University campus by the Israeli occupation south of #Gaza city, this occurred after seventy days of the occupation occupying the campus; turning it into their base, and military barracks for their forces pic.twitter.com/vot9s1z3tz

— Birzeit University (@BirzeitU) January 18, 2024