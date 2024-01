ระทึก! เครื่องบินโบอิ้ง สายการบินดัง ไฟลุกกลางอากาศ ต้องขอลงจอดฉุกเฉิน

เอพี รายงานว่า เครื่องบินบรรทุกสินค้าโบอิ้ง 747 ต้องลงจอดฉุกเฉิน หลังจากเทคออฟ ออกจากสนามบินไมอามีได้ไม่นาน ด้วยเกิดประกายไฟขึ้นในเครื่อง

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยพยานในเหตุการณ์ เปิดเผยว่าได้เห็นไฟลุกขึ้นมาจากเครื่องบินคาร์โก้ลำดังกล่าว จากเหตุเครื่องยนต์ขัดข้อง ทำให้ต้องขอลงจอดฉุกเฉิน ก่อนจอดได้อย่างปลอดภัย

โฆษกของแอตลาส แอร์ กล่าวว่า เครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดอย่างปลอดภัย หลังจากประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องไม่นานหลังจากออกเดินทาง ลูกเรือปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานทั้งหมด และเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

เมลานี อดารอส ที่กำลังเดินทางไปเดินเล่นกับแม่ของเธอ และกำลังจะเข้าบ้าน กล่าวว่า เครื่องบินลำดังกล่าวไม่เหมือนเครื่องบินเล็กๆ ทั่วไป เสียงของมันต่ำมาก จึงได้หันไปมอง แม้ว่าจะเห็นเครื่องบินขึ้นลงอยู่เสมอ แต่นี่เครื่องบินอยู่ในระดับคงที่ และมีประกาศไฟ มันเหนือความเป็นจริงมาก

จากนั้นเธอจึงได้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ และสงสัยว่ามันจะตกลงมาไหม จะระเบิดไหม ก่อนที่เครื่องบินจะเลี้ยวไปที่สนามบินนานาชาติไมอามี

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ระบุในแถลงการณ์ว่า เครื่องบิน โบอิ้ง 747 กำลังเดินทางไปสนามบินนานาชาติ หลุยส์ มูโนซ มาริน ในเปอร์โตริโก ลูกเรือได้รายงานว่าเครื่องยนต์ขัดข้อง จากนั้น เที่ยวบิน แอนลาส แอร์ เที่ยวบิน 95 ก็เดินทางกลับมายังสนามบินนานาชาติไมอามี อย่างปลอดภัย

แอตลาส แอร์ ขนส่งทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องจักร ไปจนอาหารและยา และยังให้บริการเช่าเหมาลำ

ทั้งนี้ โลกออนไลน์ ยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่เครื่องบินลำดังกล่าวมีประกายไฟด้วย

Atlas Air 747-8F to San Juan safely returns to Miami following an engine issue on departure. The aircraft landed 14 minutes after declaring the emergency.

📹 ChuckCallesto pic.twitter.com/xTSaixWPzq

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 19, 2024