ระทึกอีก รถกระบะ ชนเครื่องบินบนรันเวย์ พังยับ กระทบหลายเที่ยวบิน

เป็นอีกครั้ง ที่เกิดเรื่องระทึกกับแวดวงการบินอีกครั้ง เมื่อ รถยูท หรือรถกระบะอเนกประสงค์นั้น ชนเข้ากับเครื่องบิน ที่สนามบินซิดนีย์ ส่งผลกระทบกับหลายเที่ยวบิน

โดยรถยนต์ของสนามบิน ขับโดยผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย ได้ชนเข้ากับ เครื่องบินเจ็ทสตาร์ เอ 320 ขณะที่กำลังถูกลากไปที่ประตูขึ้นเครื่อง ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันจันทร์ เวลาประมาณ 05.30 น.

อุบัติเหตุดังกล่าว ทำให้คนขับติดอยู่ด้านใน และส่งผลให้เครื่องบิน ซึ่งไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง ให้บริการต่อไม่ได้ และได้รับความเสียหายไม่น้อย

ภาพถ่ายอันน่าตื่นตะลึง ที่ถ่ายได้ที่สนามบิน เผยให้เห็นกระจกรถกระบะที่แตก โดยสายการบินระบุว่า กำลังตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

มีรายงานว่า คนขับรถคันดังกล่าว ไม่ได้รับบาดเจ็บ และถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการต่อไป ขณะที่ เจ็ทสตาร์ ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยว เนื่องจากมีเครื่องบินอีก 3 ลำ ติดอยู่ด้านหลังเครื่องบินลำเกิดเหตุ

อุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ต้องยกเลิกทั้งหมด 6 เที่ยวบิน รวมไปถึงเที่ยวบินจากซิดนีย์ ไปยังแอดิเลด เมลเบิร์น และโกลด์โคสต์ ทั้งนี้ สายการบินได้จัดเที่ยวบินอื่นในวันเดียวกัน สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ส่วนเครื่องบินลำดังกล่าว ต้องนำไปประเมินโดยวิศวกร เกี่ยวกับความเสียหายและยังคงใช้งานไม่ได้

𝗝𝗲𝘁𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗔𝟯𝟮𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗶𝗿𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗧𝗿𝘂𝗰𝗸 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗱𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆

Today, a Jetstar Airbus A320 was damaged when an airport security truck collided with its right engine while it was being towed empty.#JetstarAustralia #jetstar #sydneyairport #aviation pic.twitter.com/fQ7C8qodXI

— A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) January 22, 2024