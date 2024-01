เครื่องบินทัพฟ้าเมียนมา ไถลหลุดรันเวย์ สนามบินอินเดีย หักสองท่อน เจ็บ 8 ราย (คลิป)

สื่อหลายสำนักรายงานว่า เครื่องบินทหารของกองทัพอากาศเมียนมา ที่ส่งไปรับทหารเมียนมาซึ่งหนีการสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในเมียนมา เข้าไปหลบอยู่ในรัฐมิโซรัม ประเทศอินเดียเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น ได้ประสบเหตุไถลออกนอกรันเวย์ ที่สนามบินเลงปุย ใกล้กับเมืองไอซอล เมืองเอกของรัฐมิโซรัม เมื่อวันที่ 23 มกราคม

จากเหตุการณ์นี้เป็นผลให้เครื่องบินลำดังกล่าวหักเป็นสองท่อน และทำให้มีลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินทหารลำนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 8 คน จากที่มีทั้งสิ้น 14 คน โดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลในทันที

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่สื่อท้องถิ่นนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นซากเครื่องบินที่หักเป็นสองท่อนปักอยู่กลางทุ่งหญ้าใกล้กับสนามบิน

ทั้งนี้มีทหารเมียนมาถึงเกือบ 700 นาย ที่หนีข้ามชายแดนเข้ามาในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากเกิดการปะทะหนักกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ผนึกกำลังกันสู้รบกับกองทัพเมียนมา โดยทางการอินเดียพยายามส่งทหารเมียนมาที่หนีเข้ามากลับประเทศภายในไม่กี่วันที่ข้ามชายแดนเข้ามา

VIDEO | Three injured as Myanmar military plane crashes at an airport in Mizoram. More details are awaited. pic.twitter.com/iJrB1ELFBz

— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024