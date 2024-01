ชาวบ้านตื่นหนี! แผ่นดินไหวแรง 6.1 เขย่ากัวเตมาลา สะเทือนถึงเอลซัลวาดอร์

สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างสำนักธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) ว่าเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.1 แมกนิจูด เขย่าพื้นแนวชายฝั่งตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศกัวเตมาลา อยู่ลึกลงไปราว 108 กม. แรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลซัลวาดอร์ เหตุเกิดเมื่อกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ 26 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น

แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ประสบเหตุอพยพหนีออกจากบ้านของตนเองเพื่อความปลอดภัย โดยมีรายงานเบื้องต้นว่าแรงสั่นสะเทือนได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายแห่ง แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในประเทศเอลซัลวาดอร์ เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรุนแรงทีเดียวและพวกเขากำลังติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ใกล้กับเมืองแท็กซิสโก ห่างจากกรุงกัวเตมาลาซิตี อันเป็นเมืองหลวงไปทางใต้ราว 100 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนยังส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและทำให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ ต่างตกใจกลัว พากันหนีออกจากบ้านของตนเองเพื่อความปลอดภัย

