ปานปรีย์ ชี้ฟรีวีซ่าไทย-จีน สะท้อนมิตรภาพ 2 ประเทศ เชื่อกระตุ้น ทท.-อำนวยความสะดวก ปชช.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่าน X หลังการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ไทย จีน ว่า วันนี้ ไทยกับจีนได้ลงนามในเอกสารสำคัญ ที่สะท้อนความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

เราถือว่าความตกลงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทย-จีน ที่มีมายาวนานและความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับ มั่นใจว่า หลังจากนี้ไป การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ จะเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอน

Today, Thailand and China signed an important document, reflecting the close cooperation and relations between the two countries, namely, the Agreement on Mutual Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports and Passports for Public Affairs, which will come into effect on 1 March 2024. This agreement is a symbol of our long-lasting friendship, trust and confidence, which is evidenced at every level. I am certain that travel between our two people, whether for tourism or business, will become more convenient, and help to stimulate the tourism industry in both countries