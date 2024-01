ผู้ประท้วง บุกปาซุปฟักทอง ใส่ภาพวาด ‘โมนาลิซ่า’ ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ผู้ประท้วง 2 ราย ได้ขว้างซุปใส่รูปวาด “โมนาลิซ่า” อันเลื่องชื่อ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส แต่อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหาย

กลุ่มนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม Riposte Alimentaire หรือ “การตอบสนองด้านอาหาร” เปิดเผยว่า ผู้ประท้วง 2 ราย เกี่ยวข้องกับแคมเปญการทำลายทรัพย์สินดังกล่าว

วิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นผู้ประท้วงขว้างซุปสีส้ม ก่อนจะมุดเข้าไปอยู่ใต้แผงกั้น เพื่อพูดกับผู้เห็นเหตุการณ์ว่า “อะไรสำคัญกว่ากัน ศิลปะหรือ สิทธิที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและยั่งยืน”

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ได้เคลื่อนแผ่นป้ายสีดำขึ้นมาปิดทันที โดยได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า นักเคลื่อนไหว 2 คน จากขบวนการสิ่งแวดล้อม ‘Riposte Alimentaire’ ได้ปาซุปฟักทองไปบนกระจกนิรภัย รูปโมนาลิซ่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแทรกแซงทันที โดยยังเปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์กำลังจะยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว

ในโซเชียลมีเดีย มีคนเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวจำนวนมาก และกล่าวว่า ต้องการดึงความสนใจไปที่การผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน และความอดอยากในฝรั่งเศส โดยเรียกร้องให้บูรณาการอาหารกับระบบความมั่นคงทางสังคม

เว็บไซต์ของกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย A22 ซึ่งเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหว รวมถึง Just Stop Oil ซึ่งเตรียมการโจมตีที่คล้ายกันกับ “ดอกทานตะวัน” ของ Vincent van Gogh ในลอนดอนในปี 2022 ที่ออกมาประท้วงเรื่องสภาพอากาศ

Climate activists targeted the Mona Lisa at the Louvre Museum on Sunday, throwing soup at Leonardo da Vinci's masterpiece. The protesters were from the environmental group "Riposte Alimentaire" (Food Response). pic.twitter.com/19XK8qnYB8

— DW Culture (@dw_culture) January 28, 2024