สอท. ณ ย่างกุ้งจับมือกรมควบคุมมลพิษ จัดอบรมจนท.เมียนมา แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการฝึกอบรมทางเทคนิคภายใต้โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากการเผาไหม้ระหว่างไทย – เมียนมา (The Technical Workshop and Study Visit on Transboundary Haze Pollution Management Between Thailand and Myanmar) ที่ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากเมียนมา จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 ราย กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร 2 ราย กระทรวงมหาดไทย 7 ราย และกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการชลประทาน 2 ราย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตามผลการประชุมระดับผู้นำสามฝ่ายระหว่างไทย–สปป.ลาว–เมียนมา เพื่อหารือแนวทางการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy)” ของรัฐบาลไทย

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องหลายแห่งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บริษัทไทยคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฝ่ายเมียนมาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรฝ่ายไทยในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ (1) แหล่งที่มา และผลกระทบของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อประชาชน (2) วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประมลผล รวมถึงการคาดการณ์ปัญหาฝุ่นควันด้วยระบบดาวเทียม และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (3) การแก้ไขปัญหาการเผาโดยการให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การโน้มน้าววิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน การใช้เทคโนโลยี รวมถึง (4) แนวทางการออกกฎระเบียบเพื่อป้องกันการเผา

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งสองประเทศ รวมถึงการเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชาวเมียนมาที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบ และนายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายเมียนมาได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ และให้การประเมินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ในระดับพึงพอใจมาก และยังเสนอแนะให้มีการจัดโครงการต่อเนื่องในเชิงเทคนิค รวมทั้งขอให้มีการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในระยะต่อไป