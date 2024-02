ระทึก เครื่องบินเล็กดิ่งชนรถยนต์บนทางหลวง ระเบิดไฟลุก เสียชีวิต 2 ราย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เกิดอุบัติเหตุช็อกผู้คนที่พบเห็นเมื่อเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวลำหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่น บอมบาร์เดียร์ แชลเลนเจอร์ 600 ประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้อง จนเป็นผลให้เครื่องบินลำดังกล่าว ที่มีผู้อยู่บนเครื่องรวม 5 คน ดิ่งตกกระแทกพื้นเบื้องล่างบนทางหลวงอินเตอร์สเตท 75 ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.15 น.ของวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่น ก่อเกิดไฟลุกท่วมเครื่องบิน และส่งกลุ่มควันดำปกคลุมทั่วบริเวณ ท่ามความตื่นตะลึงของผู้ขับขี่ที่ผ่านมาบนทางหลวงสายดังกล่าว

เว็บไซต์ ไฟล์ โกลบอล เปิดเผยว่าสื่อท้องถิ่น ระบุว่า เครื่องบินเจ็ตได้ชนเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งบนทางหลวง ทำให้เกิดการระเบิดขึ้น อุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดขึ้นใกล้กับสนามบินเนเปิลส์ ห่างจากฟอร์ตไมเออร์ไปทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร

เครื่องบินลำดังกล่าว ดำเนินงานโดย Hop-A-Jet Worldwide Jet Charter ตั้งอยู่ในฟอร์ตลอเดอร์เดล เครื่องบินไอพ่นลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ GE Aerospace CF34-3B สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 15 คน มีอายุ 19 ปี

วิดีโอที่โพสต์ลงโซเชียลนั้น เปิดเผยให้เห็นว่าเครื่องบินลำดังกล่าว ไฟลุกท่วมข้างถนน โดยมียานพาหนะแล่นผ่านไปช้าๆ ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่น โดยทางหลวงถูกปิดทั้ง 2 ฝั่งในเวลา 15.37 น.ตามเวลาท้องถิ่น

ขณะที่ แอร์ไลฟ์ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ขณะที่อีก 3 รายรอดชีวิต โดยมีรายงานเบื้องต้นว่า เครื่องยนต์ทั้ง 2 เครื่องดับลง และ นักบินพยายามลงจอดฉุกเฉินที่อยู่ห่างจากสนามบินไป 3 ไมล์

Hop-A-Jet Bombardier Challenger 604 bursts into flames on the I-75 at mile marker 105 near Naples, Florida. The aircraft was on approach to Naples Airport when the crew radioed that they had lost both engines and were not able to make it to the runway.

📹 JoeBlow_808 pic.twitter.com/ACAUXDCXRJ

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 9, 2024