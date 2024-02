ฮ่องกงทำฮือฮารับตรุษจีน สร้างลูกโป่งมังกรทองใหญ่ที่สุดในโลก ยาว 137.4 ฟุต ใช้ลูกโป่ง 3.8 หมื่นลูก

สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ผู้บันทึกสถิติโลก ได้บันทึกให้ ลูกโป่งมังกรทอง ที่จัดแสดงอยู่ในห้างสรรพสินค้าฮ่องกง ผลงานของเซียะ ไท้ “วิลสัน” ผาง และ คุน หลุง โฮ ศิลปินบอลลูน เป็นลูกโป่งมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โดยศิลปินทั้งสองนำอาสามัครกว่า 60 คน ร่วมกันรังสรรค์ลูกโป่งมังกรทองสวยงามตระการตา ที่มีความยาวถึง 137.4 ฟุต หรือ 41.77 เมตร ด้วยลูกโป่งจำนวนราว 38,000 ลูก ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งลูกโป่งมังกรทองนี้จะจัดแสดงอยู่ที่ห้างดังกล่าวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ศิลปินทั้งสองเปิดเผยว่า ความท้าทายใหญ่ที่สุดของงานชิ้นนี้คือ การทำให้แน่ใจว่าลูกโป่งมังกรยักษ์นี้จะคงอยู่เป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีโครงสร้างอื่นที่ไม่ใช่ลูกโป่งรองรับ

On display at a shopping mall in Hong Kong, this balloon sculpture was created to kick off the Chinese New Year celebrations 🐉 pic.twitter.com/LPhJ4V1EV8

— Guinness World Records (@GWR) February 9, 2024