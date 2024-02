งานศพนาวัลนีเตรียมจัดในมอสโก 1 มี.ค.นี้ เผยโบสถ์แห่ปัดไม่รับงาน

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานว่า งานศพและพิธีฝังศพของนายอเล็กซี นาวัลนี ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย จะมีขึ้นในกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคมนี้ ตามข้อมูลของคิรา ยาร์มิช โฆษกของนาวัลนี หลังไม่สามารถหาหอประชุมที่จะเปิดให้ผู้สนับสนุนของเขาเข้าร่วมบอกลาผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียผู้นี้เป็นครั้งสุดท้าย

ยาร์มิชโพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ X ว่างานศพของนายนาวัลนีจะมีขึ้นที่โบสถ Church of the Icon of the Mother of God ในกรุงมอสโกในเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเธอได้ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงานศพไปก่อนเวลา และพิธีฝังศพจะมีขึ้นที่สุสานบอริซอฟที่อยู่ใกล้เคียง

พันธมิตรของนายนาวัลนีเปิดเผยว่า โบสถ์และหอประชุมหลายแห่งไม่ยอมให้มีการจัดงานศพหรือพิธีฝังศพให้แก่นายนาวัลนี แต่พวกเขายืนกรานว่ายังไงนาวัลนีก็ต้องมีพิธีฝังศพ และมีโอกาสที่จะได้บอกลา

ทั้งนี้ นายนาวัลนีได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันในเรือนจำทางตอนเหนือของไซบีเรีย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยใบมรณะบัตรของเขาระบุว่านาวัลนีเสียชีวิตตามธรรมชาติ แต่พันธมิตรของนาวัลนีกล่าวหาว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นคนสั่งฆ่านาวัลนีแม้ทางการรัสเซียจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนาวัลนีก็ตาม