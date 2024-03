ลูกค้าช็อก สุดทรมาน ปากไหม้-เลือดออก เจอร้านอาหาร เสิร์ฟน้ำแข็งแห้งให้ดับกลิ่นปาก

ลูกค้าช็อก ปากไหม้ เลือดออก อาเจียน เจอร้านอาหาร เสิร์ฟน้ำแข็งแห้งให้ดับกลิ่นปาก

บีบีซี รายงานว่า ตำรวจในอินเดีย ได้จับกุมผู้จัดการโรงแรม หลังจากถูกกล่าวหาว่าเสิร์ฟน้ำแข็งแห้ง เพื่อดับกลิ่นปากให้กับลูกค้าที่มาทานดินเนอร์กลุ่มหนึ่ง

โดยลูกค้าทั้ง 5 คน เริ่มอาเจียนออกมา ปากของพวกเขาก็เริ่มมีเลือดออก หลังจากที่บริโภคน้ำตาลและเครื่องเทศผสม ซึ่งมักเสิร์ฟเป็นประเพณีหลังมื้ออาหาร หลังจากนั้น ลูกค้าทั้งหมดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวว่า ห่อเล็กๆดังกล่าว บรรจุน้ำแข็งแห้งไว้ ซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์รูปแบบแข็ง ที่ใช้เป็นสารความเย็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองคุรุคาม ซึ่งร้านอาหารดังกล่าวตั้งอยู่ ได้จับกุมผู้จัดการร้านในข้อหาวางยาพิษ โดยมีเจตนาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย โดยอยู่ระหว่างการตามจับตัวเจ้าของร้านอาหาร

ตำรวจเปิดเผยกับบีบีซีว่า อังกิต กุมาร์ ชาวเมือเกรทเทอร์ นอยดอ ได้ไปร้านอาหารแห่งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมกับภรรยาและเพื่อนๆของเขา หลังอาหารเย็น พนักงานเสิร์ฟก็ได้ยื่นห่อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นปาก และทันทีที่พวกเขากินเข้าไป ปากของพวกเขาก็เริ่มไหม้ และมีเลือดออก และพวกเขาก็อาเจียนออกมา

วิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นลูกค้าที่กรีดร้องอย่างเจ็บปวด บางส่วนนำน้ำแข็งใส่ปาก เพื่อช่วยให้หายรู้สึกแสบร้อน

ในการร้องเรียน ลูกค้ากล่าวหาว่าพนักงานร้านอาหารปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพวกเขา ต่อมาแพทย์ได้ดูสิ่งที่อยู่ในซอง และยืนยันว่ามีน้ำแข็งแห้ง

คดีนี้ อยู่ระหว่างสอบสวน และพวกเขากำลังวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารระงับกลิ่นปาก

