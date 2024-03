‘ดาวีน จอย แรนดอล์ฟ – โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์’ คว้าออสการ์สมทบหญิง-ชายตัวแรกมาครองสำเร็จ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า งานประกาศรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ หรือ ออสการ์ ครั้งที่ 96 ได้เริ่มขึ้นแล้วที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในคืนวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น หรือช่วงเช้าของวันที่ 11 มีนาคม ตามเวลาประเทศไทย โดยมีดารานักแสดงจำนวนมากเข้าร่วม และมี จิมมี คิมเมล นักแสดงตลกชาวอเมริกันรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเดียวกับปีที่แล้วและเป็นการรับหน้าที่พิธีกรออสการ์เป็นครั้งที่ 4 ของเขา

เริ่มต้นด้วยรางวัลแรกของค่ำคืนออสการ์คือรางวัลนักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยม ตกเป็นของ ดาวีน จอย แรนดอล์ฟ จากบทบาทแมรี แลมบ์ คุณแม่ที่ทำงานในโรงเรียนประจำผู้เศร้าโศกต่อการเสียชีวิตของลูกชายจากสงครามเวียดนามในภาพยนตร์เรื่อง The Holdovers นี่ถือเป็นการคว้ารางวัลออสการ์ครั้งแรกของเธอ นักแสดงสาวกล่าวรับรางวัลบนเวทีทั้งน้ำตาว่า ขอขอบคุณคุณแม่ของเธอที่แนะนำให้เธอเข้าสู่วงการการแสดง แม้ว่าเธอจะเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักร้อง และเปลี่ยนความคิดที่ว่าจะต้องแตกต่างแต่เธอกลับต้องเป็นตัวของตัวเอง

ด้านรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ตกเป็นของ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ จากภาพยนตร์ออพเพนไฮเมอร์ ในบทลูอิส สเตราส์ นักการเมืองชาวอเมริกันผู้เป็นฝ่ายตรงข้ามของ เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ โดยนี่ถือเป็นการมีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 3 ของเขา แต่เป็นออสการ์ตัวแรกในชีวิตของนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาท

ภาพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดในปีนี้คือ Oppenheimer ที่ 13 สาขา ตามมาเป็นอันดับ 2 คือ Poor Things ที่ 11 สาขา และ Killers of the Flower Moon ที่ 10 สาขา ส่วน Barbie มีชื่อเข้าชิงรางวัล 8 สาขา

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่ The Boy and the Heron

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ Anatomy of a Fall

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ได้แก่ American Fiction

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม ได้แก่ Poor Things

รางวัลสาขาออกแบบโปรดักชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่ Poor Things

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ Poor Things

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ The Zone of Interest จาก United Kingdom

รางวัลสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ Godzilla Minus One

รางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Oppenheimer

รางวัลภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ The Last Repair Shop

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ 20 Days in Mariupol

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม ได้แก่ Oppenheimer

รางวัลภาพยนตร์ขนาดสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ The Wonderful Story of Henry Sugar

รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม ได้แก่ The Zone of Interest

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ Oppenheimer

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ “What Was I Made For?” ของ บิลลี ไอลิช และ ฟินเนียส โอ คอนเนลล์ จากภาพยนตร์ Barbie