สถานทูตออสเตรเลียจัด เทศกาลหนังสั้นออสซี่ “ฟลิกเกอร์เฟสต์” 15 มี.ค.นี้

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอนำเสนอการกลับมา อีกครั้งของ “ฟลิกเกอร์เฟสต์” (Flickerfest) เทศกาลภาพยนตร์สั้นออสเตรเลีย

ภาพยนตร์สั้นจากฟลิกเกอร์เฟสต์ในปีนี้ พร้อมมอบความบันเทิงและเรียกเสียงหัวเราะจากท่านด้วยภาพยนตร์หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวการล้อเลียนรายการจับคู่เดตที่นำเอาตัวละครชาวออสซี่ในศตวรรษที่ 18 มาใช้ชีวิตร่วมกัน เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ตัวมัมวัยเกษียณที่ดิ้นรนจะกลับไปทำงานอีกครั้ง หรือจะเป็นเรื่องราวของหนุ่มออฟฟิศที่ค้นพบข้อบกพร่องของโลก “สต็อปโมชัน” ที่เขาอาศัยอยู่ ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายไทย และมีรายการดังนี้

Wonder Down Under

White Lies

An Ostrich Told Me The World Is Fake & I Think I Believe It

The Best Dumplings in Melbourne

Somethings Not Quite Right

The Moogai

Married At First Fleet

Bunker: The Last Fleet

ฟลิกเกอร์เฟสต์เป็นเทศกาลภาพยนตร์สั้นชั้นนำระดับนานาชาติของออสเตรเลีย ที่เฉลิมฉลองการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านความคิดสร้างสรรค์และผลงานชั้นเลิศ ที่ผู้กำกับภาพยนตร์ทั่วโลกต้องการเล่าในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร

“เป็นเวลา 33 ปีมาแล้วที่ฟลิกเกอร์เฟสต์ได้เปิดรับผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์จากทั้งในออสเตรเลีย และรอบโลก และนำผลงานของพวกเขามาเชิดชูบนจอเงิน” ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

“เราดีใจที่ได้คัดสรรภาพยนตร์สั้นมาฉายที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งที่สามแล้วเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของผู้สร้างภาพยนตร์ชาวออสเตรเลียกับผู้ชมชาวไทย”

งานฉายภาพยนตร์จะเริ่มเวลา 18.00 – 20.00 น. ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าชมฟรีตลอดงาน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ bit.ly/AusFlickerfest