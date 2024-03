อีกแล้ว! แผงนอกเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ หายปริศนา FAA เปิดสอบสวน

สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์รายงานว่า เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 433 ที่เดินทางจากนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไปยังเมืองเมดฟอร์ด ทางตอนใต้ของรัฐออริกอน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ถูกพบว่าแผงด้านนอกของเครื่องหลุดหายไป ถือเป็นเหตุการณ์ทางการบินล่าสุดของเครื่องบินที่ผลิตโดยโบอิ้ง

เที่ยวบินดังกล่าวนำผู้โดยสาร 139 คน พร้อมลูกเรือ 6 คน ออกเดินทางจากนครซานฟรานซิสโก เวลา 10.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น และลงจอดที่สนามบินในเมืองเมดฟอร์ด รัฐออริกอน เมื่อเวลา 13.45 น. โดยเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดตามปกติโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น แต่การตรวจสอบตัวเครื่องหลังทำการบินพบว่าแผงด้านนอกเครื่องบินได้หายไป

ทางสนามบินของเมืองเมดฟอร์ดจึงสั่งระงับการบินชั่วคราวเพื่อหาชิ้นส่วนดังกล่าวที่บริเวณลานบินและรันเวย์ของสนามบินแต่ไม่พบ เครื่องบินลำดังกล่าวมีอายุ 25 ปี ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายปี 1998 ด้านสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ และองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) จะเปิดการสอบสวนหาสาเหตุว่าแผงด้านนอกตัวเครื่องโบอิ้ง 737-800 ลำดังกล่าวหลุดหายไประหว่างบินได้อย่างไร

โบอิ้งกำลังถูกตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของขั้นตอนการผลิตเครื่องบินของทางบริษัทอย่างหนัก หลังแผงประตูของเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9 ของสายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ หลุดกลางอากาศจนนักบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์กับเครื่องบินที่ผลิตโดยโบอิ้งอีกหลายครั้ง โดยเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ได้ไถลออกนอกรันเวย์ในเมืองฮิวสตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคาดว่ามาจากอุปกรณ์ลงจอดที่พังใช้งานไม่ได้ และเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์เช่นกันเกิดล้อเครื่องบินหลุดกลางอากาศ หลังเพิ่งทะยานออกจากสนามบินซานฟรานซิสโกเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่น จนนักบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน

A United Airlines plane was grounded Friday in Medford after it was found to be missing a panel after it touched down on a flight from San Francisco. There were no reported injuries. https://t.co/c0iDhBqTDk pic.twitter.com/ypZbl0HgFI

— Rogue Valley Times (@RogueValTimes) March 15, 2024