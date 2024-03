‘เซลีน ดิออน’ อยากหวนกลับคืนสู่เวทีอีกครั้ง หลังป่วย SPS

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เซลีน ดิออน นักข่าวดังระดับตำนาน ที่ป่วยเป็นโรคคนแข็ง หรือเอสพีเอส (SPS-Stiff Person Syndrome) ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันตระหนักรู้โรคเอสพีเอสโลก ระบุว่า อยากหวนคืนสู่เวทีอีกครั้ง และขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดิออน ในวัย 55 ปี ได้ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคเอสพีเอส เมื่อเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดแข็ง ทั้งลำตัว แขน และขา โดยจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการออกเสียงหรือการแสดงท่าทางต่างๆ

เซลีน ดิออน ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ถ่ายกับลูกทั้ง 3 คน พร้อมกับข้อความระบุว่า

การพยายามเอาชนะโรคภูมิต้านตนเองนี้ เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิต แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปขึ้นบนเวที และได้ใช้ชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอยากจะส่งกำลังใจและแรงสนับสนุนไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสพีเอสทั่วโลก และอยากให้รู้ว่าคุณทำได้ เราทำได้

พร้อมระบุว่า รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความรักและการสนับสนุนจากลูกๆ ครอบครัว ทีมงาน และทุกๆ คน

ข่าวระบุว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ดิออนต้องยกเลิกการแสดงในปี 2023 และ 2024 เนื่องจากเธอไม่มีแรงมากพอที่จะทัวร์คอนเสิร์ต

โดยดิออนการปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ ในงานแกรมมี่ อวอร์ดส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยออกมาประกาศผลรางวัล อัลบั้มแห่งปี ที่ตกเป็นของ “เทย์เลอร์ สวิฟต์”

ทั้งนี้ เซลีน ดิออน เป็นนักร้องสาวเสียงดีในตำนาน ชาวแคนาดา ที่เคยได้รับรางวัลแกรมมี่ อวอร์ดส์ มาแล้ว และมีเพลงดังๆ มากมาย อย่าง My Heart Will Go On และ Because You Loved Me และ The Power of Love