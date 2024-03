ฮือฮา! สื่อผู้ดีแชะภาพ เจ้าชายวิลเลียมพา ‘เคท’ เจ้าหญิงแห่งเวลส์ เดินช้อปปิ้ง ร้านใกล้บ้าน (คลิป)

เดอะ ซัน สื่ออังกฤษ เผยคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ขณะเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ พร้อมแคเธอรีน หรือเคท เจ้าหญิงแห่งเวลส์ พระชายา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในการจับจ่ายซื้อของบริเวณร้านวินด์เซอร์ ฟาร์ม ช็อป ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระตำหนักที่ประทับในพระราชวังวินด์เซอร์ มณฑลบาร์คเชอร์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา

โดยทั้งสองพระองค์ ซึ่งต่างอยู่ในฉลองพระองค์ลำลองสบายๆ ทรงเดินถือถุงช้อปปิ้งเคียงคู่กันมาด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มสดใส โดยเฉพาะเจ้าหญิงเคท พระชนมายุ 42 พรรษา ซึ่งยังทรงอยู่ในระหว่างการพักฟื้น หลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สื่ออังกฤษรายงานว่า เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ถูกผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวพบเห็น โดยเจ้าหญิงเคททรงเดินถือถุงช้อปปิ้งมาด้วยพระองค์เองและมีพระพักตร์ยิ้มแย้ม อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ หรือเจ้าชายหลุยส์ พระโอรสและพระธิดาทั้ง 3 พระองค์เสด็จมาด้วยแต่อย่างใด

เดอะ ซัน อ้าง เนลสัน ซิลวา ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าว บอกว่า ทั้งสองพระองค์ทรงดูผ่อนคลายมากๆ ขณะที่ “เคทดูมีความสุขและผ่อนคลาย”

ผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายกล่าวว่า ก็ดูเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาช้อปปิ้งกับสามีของเธอในช่วงบ่ายวันเสาร์ เหมือนกับคู่รักอื่นๆ ทั่วไป

การปรากฏพระองค์ในอิริยาบถสบายๆ ของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์มีขึ้นหลังจากทรงตกเป็นประเด็นถกเถียงที่มีการคาดเดาไปต่างๆ นานาเมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับพระพลานามัยของเจ้าหญิงเคท หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดดังกล่าวข้างต้น และพระองค์ยังทรงตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่ทรงขอโทษและยอมรับว่าได้ตัดแต่งรูปภาพครอบครัวที่พระองค์ทรงให้ทางสำนักพระราชวังเผยแพร่เนื่องในวันแม่ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนช่างภาพสมัครเล่นคนอื่นๆ ที่อยากทดลองแต่งรูปดูบ้าง

Kate Middleton and Prince William at a farm shop over the weekend in new footage obtained by TMZ/The Sun.

