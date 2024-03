ISIS รับ เป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงคอนเสิร์ตรัสเซีย เปิดนาทีระทึก ผู้ชมหนีเอาชีวิตรอด

ISIS รับ เป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงคอนเสิร์ตรัสเซีย เปิดนาทีระทึกผู้ชม วิ่งหนีออกจากฮอลล์

ตามที่เกิดเหตุก่อการร้ายที่ชานเมืองกรุงมอสโก เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 22 มีนาคม เวลาประมาณ 20.00 น. (เวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทย 4 ชม.) โดยกลุ่มคนใส่ชุดพรางอย่างน้อย 5 คน ใช้ปืนกราดยิงระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตโดยวงดนตรีร็อกรัสเซีย “Piknik” ณ Krokus City Hall หลังจากนั้น มีเสียงระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง นั้น

ทั้งนี้ ยูเครนรีบออกมายืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับยูเครน ด้านนายดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงของรัสเซียออกมาระบุว่า รัสเซียจะทำลายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครน หากมีความเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีที่เกิดขึ้น

เอเอฟพี รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า กองกำลังรัฐอิสลาม – ISIS ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบดังกล่าว

คนโจมตี ได้สวมชุดลายพราง เข้าไปในอาคารเมื่อวันศุกร์ และเปิดฉากยิง ขว้างระเบิด หรือระเบิดเพลิงไปในที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วฮอลล์ โครคัส ซิตี้ ในย่านเมืองครัสโนกอร์สค์ ทางตอนเหนือของมอสโก ควันได้ลอยสูง ขณะที่ผู้เข้าชมต่างกรีดร้อง รีบวิ่งไปที่ทางออกฉุกเฉิน

อเล็กเซ โปรดิวเซอร์เพลง ที่กำลังนั่งบนที่นั่งของเขา ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตร็อค เขาได้ยินเสียงปืน และ เสียงกรีดร้องดังลั่น

“ฉันรู้ทันทีว่ามันเป็นการยิงอัตโนมัติ และเข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด นั่นคือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย”

ขณะที่ผู้คนวิ่งไปที่ทางออกฉุกเฉิน “มีผู้บาดเจ็บสาหัส” โดยผู้ชมคอนเสิร์ต ต่างปีนกันออกไป

ISIS is claiming responsibility for an attack in Russia that left at least 40 people dead and more than 100 injured after several gunmen opened fire in a large concert hall in a suburb of Moscow on Friday. https://t.co/MHi1UAz5VQ pic.twitter.com/5as1LmA3Pb

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 22, 2024