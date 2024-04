Google ไล่ออกพนักงาน 28 คน บุกออฟฟิสซีอีโอ ประท้วงทำสัญญาคลาวด์กับอิสราเอล

เดอะ วอชิงตัน โพสต์ รายงานว่า Google ได้ไล่พนักงานจำนวน 28 คน ออก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยพนักงานกลุ่มดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการประท้วงต่อต้านสัญญาระหว่างบริษัท กับรัฐบาลอิสราเอล ในโครงการ นิมยัส มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

การไล่ออกเกิดขึ้นหลังพนักงาน 9 คน ถูกจับกุมเมื่อวันอังคาร

ทั้งนี้พนักงานส่วนหนึ่งในออฟฟิสที่ซันนีเวล์ แคลิฟอร์เนีย ได้เข้าไปในห้องทำงานของโทมัส คูเรียน ซีอีโอ Google Cloud เพื่อประท้วง ตามโพสต์บนเอ็กซ์ของกลุ่ม No Tech for Apartheid ขณะที่พนักงานที่ออฟฟิศในนิวยอร์ค ได้รวมตัวประท้วงในพื้นที่ส่วนกลางของออฟฟิศชั้น 10 โดย Google ต้องใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเชิญตัวออกไปและควบคุมตัว โดยพนักงานถูกคุมตัวไว้ 2-3 ชั่วโมง ก่อนได้รับการปล่อยตัว

ผู้ประท้วงได้ถือป้าย “ไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อผลประโยชน์อีกต่อไป” และ “พวกเรายืนเคียงข้าง Googlers ปาเลสไตน์ อาหรับ และมุสลิม”

พนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่า No Tech for Apartheid ได้เขียนจดหมาย และประท้วงข้อตกลงของ Google ในการขายเทคโนโลยีให้กับอิสราเอลมาตั้งแต่ 2011 ความตึงเครียดเกี่ยวกับสัญญาให้เช่าคลาวด์ ที่เรียกว่า นิมบัส ในหมู่พนักงาน Google และ Amazon เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สงครามอิสราเอล-กาซาเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม นักวิจารณ์ของโครงการกล่าวว่าโครงการนี้จะสนับสนุนการสอดแนมชาวปาเลสไตน์ของรัฐบาลอิสราเอล และนำไปสู่การพลัดถิ่นและการเลือกปฏิบัติเพิ่มเติม

ในแถลงการณ์ทางอีเมล โฆษกของ Google กล่าวว่าคนงานถูกไล่ออกเนื่องจาก “ขัดขวางการทำงานของพนักงานคนอื่น ๆ และขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา” ซึ่งเป็น “การละเมิดนโยบายของเราอย่างชัดเจน และพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง”

“จนถึงขณะนี้ เราได้ข้อสรุปการสืบสวนรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้พนักงาน 28 คนถูกเลิกจ้าง และจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินการต่อไปตามความจำเป็น”

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE ’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza

พนักงานที่ถูกไล่ออก 28 คน ถูกล็อกไม่ให้เข้าใจอุปกรณ์เข้าทำงานเมื่อเย็นวันอังคาร และทราบข่าวการเลิกจ้างผ่านอีเมลล์ เมื่อเช้าวันนั้น กล่าวว่า เขาตกใจและโกรธกับการตัดสินใจของบริษัท

พนักงานคนหนึ่งที่ถูกไล่ออก ผู้ซึ่งช่วยจัดการแต่ไมได้เข้าร่วมโดยตรง กล่าวว่า ฉันโกรธมาก นี่เป็นการตอบสนองที่ไม่สมส่วนอย่างมากต่อพนักงานที่ยืนหยัดเพื่อศีลธรรม และถือว่า Google ต้องรับผิดชอบต่อสัญญาของตนเอง ไล่คนที่เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเขาไม่ชอบออก ไม่น่าเชื่อเลย

พนักงานรายดังกล่าว ยังเปิดเผยว่า กลุ่ม No Tech for Apartheid ได้พูดคุยกับทนายความเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับ Google เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายแรงงาน

BREAKING— @google also orders for arrest of of its own workers in SUNNYVALE who sat in for 10 hours at @googlecloud CEO @thomasortk’s personal office, demanding google cut Project Nimbus, the company’s $1.2 billion contract with Israel.

arrests were caught on our livestream pic.twitter.com/pgLe4gkybY

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 17, 2024