กต. อัพเดตสถานการณ์ชายแดน ขอเมียนมา ระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดอธิปไตย-น่านฟ้าของไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand” โพสต์ข้อความระบุว่า MFA Updates : สถานการณ์ชายแดนแม่สอด – เมียวดี

พร้อมกับแนบคลิป นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อัพเดตสถานการณ์ชายแดนแม่สอด-เมียวดี

นายนิกรเดช กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มต่อต้าน และกองกำลังของทหารเมียนมา บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2 ฝั่งเมียนมา ตรงข้ามอำเภอแม่สอด ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 19 เมษายนต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ และมีผู้หลบภัยการสู้รบข้ามมายังประเทศไทยกว่าพันคน

ประกอบกับมีรายงานว่ามีกระสุนจากการต่อสู้ข้ามแดนมายังประเทศไทยจำนวนหนึ่งนั้น กระทรวงต่างประเทศ ได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายความมั่งคงของไทยได้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด รวมทั้งดูแลความปลอดภัย ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่

กระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อขอให้ฝ่ายเมียนมาให้ความระมัดระวัง และมีความยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้มีการละเมิดอธิปไตยและน่านฟ้าของไทยรวมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อบริเวณชายแดนแล้ว

ภาคส่วนต่างๆของไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้นที่จำเป็นต่อผู้หนีภัยการสู้รบที่ข้ามมาฝั่งไทย และหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อนำความสงบสุขกับมาพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา