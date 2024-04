ระทึก! เฮลิคอปเตอร์ทัพเรือมาเลเซีย 2 ลำชนกันกลางอากาศ ระหว่างซ้อมพาเหรด ดับ 10 (คลิป)

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือมาเลเซีย 2 ลำชนกันกลางอากาศ ระหว่างฝึกซ้อมขบวนพาเหรดของกองทัพเรือเมื่อวันที่ 23 เมษายน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย

สำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยของมาเลเซียได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 09.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองลูมุต ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือมาเลเซีย ภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นว่า เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้เฉี่ยวชนเข้ากับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์อีกลำ ก่อนที่ทั้งสองลำจะตกกระแทกกับพื้น เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้รอดชีวิต

เฮลิคอปเตอร์ลำแรกมีผู้โดยสาร 7 คน คาดว่าได้ตกกระแทกกับลู่วิ่ง ขณะที่อีกลำที่มีผู้โดยสาร 3 คนได้ตกลงใส่สระว่ายน้ำใกล้เคียง

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/4afNggr0x9

— BNO News (@BNONews) April 23, 2024