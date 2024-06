ผู้โดยสาร 200 ชีวิตระทึก รถไฟยูโรซิตี้ ชนรถบัสขาดสองท่อน เสียชีวิต 6 ราย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เอพีรายงานว่า รถไฟที่เดินทางจากกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ไปยังบูดาเปสต์ของฮังการี ชนเข้ากับรถบัสท้องถิ่น ทางตอนใต้ของสโลวาเกีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน

ตำรวจและบริษัทการรถไฟสโลวาเกีย ZSSK กล่าวว่า มีผู้โดยสารราว 200 คน อยู่บนรถไฟยูโรซิตี้ ขณะที่อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น หลังเวลา 17.00 น. เพียงไม่นาน ใกล้กับเมืองโนเว ซัมกี โดยตัวเลขของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยัน และมีรายงานว่า ไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถไฟแต่อย่างใด

ภาพวิดีโอเผยให้เห็นเครื่องยนต์ของรถไฟเกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่การรถไฟเผยว่า รถบัสได้รับความเสียหายหนักหลังจากชน และหักออกเป็น 2 ส่วน

ต่อมา มาทัส ซูทาย เอสท็อก รัฐมนตรีมหาดไทย ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับการระบุตัวตนในทันที

รางรถไฟหลักที่เชื่อมระหว่างบราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย กับบูดาเปสต์ ต้องปิดให้บริการต่ออย่างน้อยถึงเวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยผู้โดยสารที่ติดอยู่บนรถไฟที่ประสบภัย กำลังถูกนำส่งไปยังเมืองสตูโรโว ชายแดนฮังการี โดยรถบัส

ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองใกล้เคียง เนื่องจากโรงพยาบาลในพื้นที่ถูกปิด หลังจากน้ำท่วมบางส่วนเพราะฝนตกหนัก

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้

