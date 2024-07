ปธ.สภาวัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมยินดี ‘หลง หยิ่วเสียง’ คว้า ‘ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์’ มศว

ปธ.สภาวัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมยินดี ‘หลง หยิ่วเสียง’ รับปริญญา ‘ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์’ มศว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มีการจัดพิธีมอบ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ให้แก่ นายหลง หยิ่วเสียง ประธานบริหารศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

บรรยากาศเวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแก่ นายหลง หยิ่วเสียง โดยรวมตัวหน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ในหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประจำจุดลงทะเบียน

ต่อมา แขกผู้มีเกียรติได้รับชมการแสดงเปิด ‘สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน’ ซึ่งแสดงถึงดนตรีและวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน จากศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เวลา 10.25 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทยอยขึ้นเวทีเพื่อมอบชุดครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายหลง หยิ่วเสียง โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มศว

เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ แก่ นายหลง หยิ่วเสียง โดยมีใจความว่า ‘นายหลง หยิ่วเสียง’ เกิดวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย นายหลง หยิ่วเสียง เป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ โดยริเริ่มสร้างสรรค์ ผลักดันเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพลังสำคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเชียนและระดับนานาชาติ สร้างคุณประโยชน์อันปรากฎเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัด จึงได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมายจากองค์กรต่างๆ ระดับโลก อาทิ The first Chinese ‘Ambassador of International Peace Cultural Communication’ awarded by the UN/ ‘Medal of Friendship’ awarded by Ban Ki-moon, the 8th Secretary-General of the UN/ Medal of ‘Five Continents’ awarded by the UNESCO/ Medal of ‘Excellent Contribution in Word Harmony’ awarded by Friends of the United Nations/ Medal of ‘Sino-American Friendship Contribution’ awarded by Former U.S. President Bush

นอกจากนี้ นายหลง หยิ่วเสียง ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ได้ดำเนินโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน มาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ นับเป็นคุณูปการต่อแวดวงการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ และช่วยเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ต่อมา มีพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย โดย นายชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีสมทบเพิ่มเติม พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายหลง หยิ่วเสียง อาทิ นายสมชาย ศุภชัญญา ประธาน บจก.จินหมิง กรุ๊ป, นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กทม. (เขต 1 พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์) พรรคก้าวไกล, นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และ พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ

เวลา 10.45 น. นายชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และตัวแทนมศว. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายหลง หยิ่วเสียง

ในตอนหนึ่ง นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวแสดงความยินดีว่า เป็นเกียรติที่ทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายหลง หยิ่วเสียง และยังเป็นคุณูปการ เสริมสร้างสัมพันธภาพมิตรภาพระหว่างไทย-จีนให้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเติม ถึงแม้กิจกรรมจะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ว่ามีคุณค่า ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยและจีน ในการสร้างสายสัมพันธ์ในทุกด้านให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนายหลง หยิ่วเสียง เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีสายสัมพันธ์ หรือคอนเนคชั่นในประเทศจีนเยอะมาก เนื่องด้วยอดีตเป็นเลขาผู้นำของประเทศจีน เพราะฉะนั้นทุกเมือง ทุกมณฑลในจีน ท่านจะเชื่อมโยง และประสานความร่วมมือของมศว ในประเทศจีนได้อย่างกว้างขวาง

”ต่อไปนี้ มหาลัยนี้จะไปเมืองไหน บอกมาได้ทันที ไปกี่คน หรือกี่วัน เท่าไหร่ก็ได้ โดยที่ไม่ต้องนำเงินไปแม้แต่บาทเดียว“ นายพินิจกล่าว

นายพินิจกล่าวต่อว่า การที่มหาลัยแห่งนี้จะอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ใดนั้น ยากมาก ต้องพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและผลงานอันเป็นที่เป็นที่ประจักษ์ และสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด บุคคลนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและเสียสละต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เพื่อมวลมนุษยชาติ จึงจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

โดยต่อจากนี้ไป จะมีงานความร่วมมือระหว่าง มศว กับจีนมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทย-จีนอย่างมาก เพราะเกือบทุกมหาวิทยาลัยในจีน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยชินหัว ปักกิ่ง ทุกเมือง นายหลงนายหลง หยิ่วเสียง ล้วนแต่รู้จัก ทั้งผู้บริการ หรือหน่วยงานวิจัย หน่วยงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี นายหลง หยิ่วเสียงรู้จักหมด ซึ่งจะช่วยเชื่อมประสานก่อให้เกิดความร่วมมือไทยจีนได้มากขึ้น

นายพินิจ กล่าวว่า ดังที่นายสมชาย ได้กล่าวไปในประวัติของท่าน ล่าสุดนายหลง หยิ่วเสียง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นผลงานระหว่างจีนกับรัสเซีย โดยมีนายหลง หยิ่วเสียง เป็นผู้เดินเรื่อง ประสานงานร่วมมือกิจกรรมระหว่างหน่วยงานของรัสเซียและจีน จนได้รับการอนุมัติรางวัลนี้เป็นคนแรกของจีน

“สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านที่ให้เกียรติสร้างผลงานของมศว. ระหว่างไทยกับจีน และโอกาสถัดจากนี้ไป ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทยจีน ที่จะเริ่มมีกิจกรรม ความร่วมมือกัน นับว่าเป็นฤกษ์ เป็นชัย และเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่นายหลง หยิ่วเสียงในวันนี้” นายพินิจ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายหลงกล่าวขอบคุณว่า วันนี้ตนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

โดย มศว เป็นมหาลัยชั้นนำและได้พยายามมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศจีนกับไทย มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

ดังนั้น ศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย โดยทางศูนย์ฯ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ มากกว่า 160 ประเทศ อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับ อเมริกา เยอรมัน และไทย ซึ่งนับว่าเป็นปีแห่งความสัมพันธ์กับอีกหลายๆ ประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการแสดงกับไทย เช่น ละครงิ้วจีน งานแสดงหลิวซานเจี่ย รวมถึงการแสดงภาพวาดจีน และมีโอกาสต้อนรับคณะรัฐบาลและมหาวิทยาลัยจากไทยหลายครั้ง จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

“ประเทศไทย-จีนมีความร่วมมือในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวและการศึกษา โดยเมื่อปี 2022 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีนได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้ตั้งนโยบายร่วมสร้างประชาคมที่มีอาณานิคมร่วมกันระหว่างจีนไทย ทางศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงจะปฏิบัติตามนโนบายของผู้นำทั้งสอง เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในหลายๆ ประเทศ” นายหลงกล่าว

นายหลงกล่าวต่อว่า ตนจะทำตามนโยบายของ มศว เพื่อที่จะปฎิบัติงานต่อไป โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทย จะมุ่งมั่นและพยายามต่อไป

“สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย รวมถึงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และอาจารย์ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้มิตรภาพไทยจีนคู่ฟ้าดิน ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเจริญร่งเรืองต่อไป และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง” นายหลงกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพิธี มีการปิดท้ายด้วยการแสดงเฉลิมฉลอง ชุด อู่ไฉ่ฉี่ แสดงถึงดอกไม้ทั้ง 4 ดอก ได้แก่ ดอกเหมย แสดงถึงความมั่นคง ดอกโบตั๋น แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ดอกบัว แสดงถึงความสมานฉันท์ และดอกเก๊กฮวย แสดงถึงความสนุกสนาน นำแสดงโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว