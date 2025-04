สมาคมธุรกิจ-สถานทูตไทยในเมียนมา มอบเงินและสิ่งของมูลค่ากว่า 162 ล้านจัต ช่วยเหลือแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดเผยว่า นายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วย น.ส.ยุวดี แท่นงาม นายกสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar : TBAM) และผู้แทนภาคเอกชนไทยในเมียนมา ได้มอบเงินและสิ่งของบริจาคที่รวบรวมจากภาคเอกชนและประชาชนไทย ให้แก่ ดร. Myo Nyunt ประธานสภากาชาดเมียนมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ภายใต้โครงการ Here with You #3 ซึ่งรวบรวมในช่วงวันที่ 1-4 เมษายน 2568

การบริจาคในรอบนี้มีมูลค่ารวมกันสูงถึงมากกว่า MMK 161,685,526 (ราว 1,278,146.45 บาท) หรือมากกว่า ประกอบด้วย:

เงินสด MMK 40,850,526 และ USD 300 (ประมาณ 333,234.14 บาท) ซึ่งรวบรวมจากภาคเอกชนไทย เช่น Myanmar Sutech Company, TCCC Myanmar Limited, Bumrungrad Clinic Yangon, Tunn Star, Kasikorn Bank (Yangon Representative Office), Siam Commercial Bank Myanmar, Krungthai Bank (Yangon Representative Office), Bavita Company Limited, APC Inter Trade, Chemico Myanmar และประชาชนไทย การบริจาคสิ่งของโดยภาคเอกชนไทยซึ่งเป็นสมาชิก TBAM รายบริษัท ได้แก่

2.1 บริษัท SCG Myanmar บริจาคชุดอุปกรณ์สำหรับการนอน มูลค่า MMK 60,000,000

2.2 บริษัท ARO Commercial (Makro Myanmar) บริจาคอุปกรณ์สำหรับการนอนและใช้ชีวิตนอกเคหสถาน มูลค่า MMK 22,075,000

2.3 บริษัท RMA Services Myanmar บริจาคมูลค่า MMK 20,000,000

2.4 บริษัท Myanmar Information Highway บริจาคมูลค่า MMK 10,000,000

2.5 บริษัท F&N Service (Myanmar) บริจาคเครื่องดื่ม 100Plus มูลค่า MMK 7,440,000

2.6 บริษัท Myanmar Polysack บริจาค ผ้าใบกันแดดกันฝน 50 ม้วน

ทั้งนี้ ขณะนี้ ได้มีการขยายการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมียนมา ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2568 ซึ่งสามารถประสานงานเพื่อบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมียนมาได้ที่ TBAM (อีเมล์ [email protected])