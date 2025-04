‘เซเลนสกี’ อ้าง จับ 2 นักรบจีน ช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครน ข่าวกรองเคียฟชี้มีมากกว่านี้ (คลิป)

เมื่อวันที่ 9 เมษยน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน แถลงในวันอังคาร(8 เม.ย.)ว่ากองกำลังยูเครนได้จับกุมชายสัญชาติจีน 2 คนที่ช่วยรัสเซียสู้รบในแคว้นโดเนตสค์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน ซึ่งข้อมูลข่าวกรองของยูเครนชี้ว่าจำนวนพลเมืองจีนที่ร่วมสู้รบเพื่อรัสเซียในการรุกรานยูเครนนั้นมีมากกว่า 2 คน

ประธานาธิบดีเซเลนสกี ที่โพสต์คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงหนึ่งในชายชาวจีนที่ถูกจับกุมระบุว่า เคียฟมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ายังมีพลเมืองจีนอีกมากที่กำลังสู้รบอยู่ แต่ผู้นำยูเครนไม่ได้ระบุว่ายูเครนเชื่อว่าชายชาวจีนเหล่านั้นกำลังปฏิบัติความคำสั่งของปักกิ่งหรือไม่

“ความเกี่ยวข้องของรัสเซียกับจีน รวมถึงประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในสงครามนี้ในยุโรป เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าปูตินตั้งใจที่จะทำทุกอย่าง ยกเว้นยุติสงคราม” เซเลนสกีโพสต์ถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย

ด้านนายอันดรี โควาเลนโก สมาชิกสภาป้องกันและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ระบุว่านักรบที่ถูกจับนั้นเป็นทหารรับจ้าง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ

รัสเซียยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีเซเลนสกีเรื่องนักรบจีนที่ถูกจับ

ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนยังไม่ตอบสนองต่อรอยเตอร์ที่ขอความเห็นในเรื่องนี้ไป ซึ่งเป็นการประกาศอ้างเป็นครั้งแรกว่ามีคนสัญชาติจีนถูกจับจากการช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครน

จีน ถือเป็นประเทศพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตใกล้ชิดกับรัสเซีย แต่จีนไม่เคยแสดงท่าทีให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะว่าได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนแต่อย่างใด

ท่ามกลางความรับรู้ว่ารัสเซียได้ใช้โดรนอิหร่าน ตลอดจนขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือ อีกชาติพันธมิตรของรัสเซีย ในการทำสงครามสู้รบกับยูเครน โดยที่ยูเครนอ้างด้วยว่าเปียงยางได้ส่งทหารเกาหลีเหนือเข้ามาช่วยรัสเซียรบกับทหารยูเครนในแคว้นคูร์สก์ของรัสเซียอีกด้วย

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025