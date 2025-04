เปิดนาที หลังคาไนต์คลับ โดมินิกันถล่ม ดับพุ่ง 98 ราย อาลัย นักร้องดัง-นักกีฬาเบสบอล (คลิป)

เปิดนาที หลังคาไนต์คลับ โดมินิกันถล่ม ดับพุ่ง 98 ราย อาลัย นักร้องดัง-นักกีฬาเบสบอล

จากกรณี เหตุการณ์สุดสลด หลังคาไนต์คลับดังในกรุงซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน ทรุดถล่มพังลงมาทับผู้คนจำนวนมาก ที่มีนักเที่ยวนับหลายร้อยคนรวมตัวกันอยู่ไนต์คลับดังกล่าวในระหว่างที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องเมอเรงเก้คนดัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 98 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 155 คน โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมี รับบี้ เปเรซ นักร้องเมเรงเก้ และ นายออคตาวิโอ โดเทล ผู้ว่าการจังหวัดและอดีตนักเบสบอลเมเจอร์ลีกรวมอยู่ด้วย

โศกนาฏกรรมสุดสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของเปเรซ นักร้องเมอเรงเก้คนดังชาวโดมินิกัน ซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ด้วยจากคำยืนยันของผู้จัดการและครอบครัวของเขา

หลังจากได้รับข่าวการเสียชีวิตของเขา รูปโปรไฟล์ของเปเรซบนอินสตาแกรมก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา

ตามการรายงานของครอบครัวของเขา ที่เขาไปช่วยเขาออกจากซากไนต์คลับ เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล Plaza de Salud ทันทีเพื่อรับการรักษา และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เนฟี่ เปเรซ อดีตผู้เล่นตำแหน่งอินฟิลเดอร์ของเมเจอร์ลีก น้องชายของนักร้องดัง ไม่ได้อยู่ที่สโมสรระหว่างเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ จากการเปิดเผยของผู้จัดการของเขา นักแซกโซโฟนของวง เป็น 1 ในผู้ถูกทับจนเสียชีวิตด้วย

นักร้องเมอเรงเก้ออกอัลบั้มทั้งหมด 13 อัลบั้ม หลังเริ่มต้นอาชีพเมื่อปี 1987 รายงานของ El Colombiano ระบุว่า บางอัลบั้มได้รับการรับรองเป็นอัลบั้มทองคำในหลายประเทศ เช่น เวเนซุเอลาและสาธารณรัฐโดมินิกัน เขาเป็นที่รู้จักจากเพลงฮิต อย่าง “Volveré,” “Buscando tus Besos” และ “Dame Veneno”

โดยในงานนี้ยังมีนักการเมือง นักกีฬาและบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ หลายคนมาร่วมชมด้วย หนึ่งในนั้นมี นางเนลซี ครูซ ผู้ว่าการจังหวัดมอนเตคริสตี จากการเปิดเผยของ ประธานาธิบดีลุยส์ อาบินาเดร์ ผู้นำสาธารณรัฐโดมินิกัน โดยนางครูซเป็นน้องสาวของ เนลสัน ครูซ อดีตนักเบสบอล MLB All-Star

ขณะที่โฆษกกระทรวงกีฬายืนยันว่า นายโดเทล และ นายโทนี บลังโก อดีตนักเบสบอลผู้เล่นของทีม MLB เสียชีวิต โดยนายโดเทลเสียชีวิตในขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากทีมกู้ภัยดึงร่างออกมาจากซากอาคารถล่มได้

โดเทล วัย 51 ปี ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับ บลังโก วัย 45 ปี โดเทล เริ่มต้นอาชีพกับทีม Mets และคว้าแชมป์กับทีม St. Louis Cardinals ในปี 2011 ส่วน บลังโก เคยเล่นให้ทีม Washington Nationals เป็นเวลาสั้นๆ

ด้านเพจ MLB, New York Yankees ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับ 2 นักกีฬา รวมไปถึงทีม New York Mets ที่ได้ขึ้นป้ายอาลัยให้กับการเสียชีวิต

ทั้งนี้ โลกออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ในไนต์คลับ Jest Set ที่มีการแสดงสดของรับบี้ เปเรซ ก่อนที่หลังคาจะร่วงลงมา

โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ระบุว่า เร็วเกินไปที่จะสรุปว่าหลังคาพังลงมาได้อย่างไร นักดับเพลิงได้รื้อบล็อกคอนกรีตที่แตกออก และสร้างแผ่นไม้ชั่วคราวพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิต

สำหรับ Jet Set ไนต์คลับชื่อดังในซานโตโดมิงโกตอนใต้แห่งนี้ เปิดดำเนินการมานานเกือบ 5 ทศวรรษ มีชื่อเสียงจากการแสดง “Jet Set Mondays” ที่มีศิลปินท้องถิ่นและนานาชาติมาร่วมงาน

