เปิดคลิป นาทีเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยว หงายท้องร่วงตกแม่น้ำในนิวยอร์ก ดับสลด 6 ราย

เปิดคลิป นาทีเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยว หงายท้องก่อนร่วงตกแม่น้ำในนิวยอร์ก ดับสลด 6 ราย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยวเบล 206 ตกลงในแม่น้ำฮัดสันในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ในจำนวนนี้เป็นครอบครัวชาวสเปน 5 ราย รวมถึงเด็ก 3 ราย และนักบินอีก 1 ราย

นายเอริก อดัมส์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก แถลงว่า เราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้

เบื้องต้นตำรวจระบุว่าจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสียชีวิตจนกว่าจะแจ้งครอบครัวของเหยื่อ ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ขณะเดียวกันคลิปวิดีโอที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เผยให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ร่วงจากท้องฟ้าในสภาพหงายท้องและตกลงสู่แม่น้ำฮัดสัน ด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์สูญเสียการควบคุมไม่นานหลังจากเลี้ยวที่สะพานจอร์จ วอชิงตันเพื่อมุ่งหน้าไปตามแนวชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15:17 น. ของวันที่ 10 เมษายน และเรือกู้ภัยถูกส่งออกไปทันที

นายโรเบิร์ต ทักเกอร์ ผู้อำนวยการหน่วยดับเพลิงนครนิวยอร์ก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยเริ่มค้นหาเหยื่อในแม่น้ำและเริ่มมาตรการช่วยชีวิตทันที แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้โดยสาร 4 รายเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ อีก 2 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

Video of helicopter crashing into the Hudson River in New York today.

