ด่วน! อุโมงค์รถไฟใต้ดินที่กำลังก่อสร้างในเกาหลีใต้ถล่ม คนงานติดใต้ซาก 2 ราย



สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้กับกรุงโซล เกาหลีใต้ ถล่มลงมา เมื่อวันที่ 11 เมษายน เบื้องต้นมีรายงานคนงาน 2 คน ติดอยู่ใต้ซากที่ถล่มลงมา

สำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของเกาหลีใต้ แถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย 55 นาย และรถ 18 คัน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ

โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองกวางมยอง ทางตอนใต้ของกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองกวางมยอง แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการถอนคนงานออกจากสถานที่ก่อสร้างแล้ว และปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าว หลังจากมีรายงานว่า ช่องระบายอากาศภายในสถานที่ก่อสร้างมีความเสี่ยงที่จะพังลงมา

ขณะที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่า เหตุดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลาท้องถิ่น ประมาณ 15.17 น ทราบว่ามีไซต์ก่อสร้างรถไฟใต้ดินในเมืองกวางมยอง จังหวัดคยองกี พังถล่ม ลงมา ทำให้คนงาน 2 คนเสียชีวิตจากถูกดินทับ ยังไม่สามารถตรวจสอบสัญชาติได้ ตามรายงานของเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจกวางมยอง มีคนงาน 5 คนได้รับบาดเจ็บ เหตุถนนพังถล่มนี้เป็นบริเวณไซต์ก่อสร้างบนสายซินันซานสายใหม่ซึ่งเป็นโครงการต่อเติมของเครือข่ายรถไฟใต้ดินโซล ใกล้กับทางแยกยางจี ในเขต อิลจิกดง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลได้ตรวจสอบกับสถานีตำรวจเมืองกวางมยองแล้วได้รับทราบว่า ไม่มีคนไทยเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีประสบเหตุฉุกเฉินจากเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +821067470095 และ +821030992955

An underground subway construction site in Gwangmyeong, Gyeonggi Province, collapsed, leaving two workers unaccounted for, according to officials from Gwangmyeong Police Station on Friday.https://t.co/JPfGennoId pic.twitter.com/5vrgGhhMxJ

— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) April 11, 2025