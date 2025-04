ไฟโหมไหม้ร้านอาหารในจีน ดับแล้ว 22 ราย (คลิป)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีน รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงผลาญครั้งนี้แล้ว 22 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่มีการแชร์บนโซเชียลมีเดียอย่าง X แสดงให้เปลวไฟสีส้มลูกใหญ่ลุกลามเผาผลาญร้านอาหารที่เป็นอาคารพาณิชย์หลายชั้นดังกล่าวและลุกลามไปยังอาคารติดกันอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางควันไฟสีดำที่พวยพุ่งออกมาพัดพาไปตามกระแสลมแรง

ขณะที่ยังเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุที่กำลังช่วยกันนำร่างผู้ได้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลเพื่อนำส่งตัวไปรักษา

รายงานระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.25 น.ของอังคาร(29 เม.ย.)ตามเวลาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

ด้านไชน่าเดลีรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวให้ดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

22 people dead and 3 injured after a #fire broke out at a restaurant near a resettlement housing complex in Liaoyang, #Liaoning Province. The investigation is ongoing. #China pic.twitter.com/AfFQ2zPS12

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 29, 2025