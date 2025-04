สลด! ไฟไหม้โรงแรมในอินเดีย ดับ 14 ราย จนท.เร่งหาสาเหตุ

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรม Rituraj Hotel ในเมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตก ของประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 29 เมษายน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย

ภายหลังจากที่เกิดไฟไหม้ แขกของโรงแรมต่างหนีขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าของโรงแรม และใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ภาพวิดีโอเผยให้เห็นแขกบางคนปีนขอบด้านนอกของโรงแรมเพื่อหนีเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้บันไดไฮดรอลิกในการช่วยเหลือแขกที่ติดอยู่ที่ขอบด้านนอกโรงแรม แต่แขกที่พักส่วนใหญ่ไม่สามารถออกจากห้องพักของตัวเองได้

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว และปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในขณะนี้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าว โดยตำรวจอินเดียได้ตั้งทีมสอบสวนพิเศษเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจของเมืองโกลกาตาให้ข้อมูลว่าทีมสอบสวนพิเศษจะศึกษาว่าแขกที่พักโรงแรมเจอกับอุปสรรคในการอพยพออกจากห้องพักหรือไม่ และโรงแรมดังกล่าวมีทางหนีไฟที่สามารถใช้การได้หรือไม่

A massive fire broke out at a central Kolkata hotel in Mechua on Tuesday evening and killed at least 14 people and injured over 13 others.

