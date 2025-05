สิ้น โจเซฟ ไนย์ นักรัฐศาสตร์คนสำคัญของโลก เจ้าของทฤษฎี ซอฟต์พาวเวอร์ สิริอายุ 88 ปี

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์ โจเซฟ ไนย์ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เจ้าของทฤษฎี ‘Soft Power’ อดีตคณบดี Harvard Kennedy School ผู้เชี่ยวชาญและมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สิริอายุ 88 ปี

โดย เจเรมี ไวน์สเตน คณบดี Harvard Kennedy School ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของไนย์ ผ่านอีเมล์ ถึงเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาในช่วงบ่ายวันพุธ

โจเซฟ ไนย์ เกิดในปี 1937 และเติบโตในเมืองเกษตรกรรมเล็กๆ ในรัฐนิวเจอร์ซี สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ได้รับทุน Rhodes Scholarship จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และได้รับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โจเซฟ ไนย์ เป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้พัฒนาแนวคิดเสรีนิยมใหม่ร่วมกับ ศาสตราจารย์โรเบิร์ต คีโอฮาน แห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้บัญญัติคำว่า Soft Power ขึ้นในปี 1977 เพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของประเทศอื่นๆในเวทีโลก ที่ไม่ใช่ทางการทหาร ในหนังสือ “Power and Interdependence: World Politics in Transition” ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของเสรีนิยมใหม่

แนวคิดของไนย์ ช่วยเน้นย้ำถึงพลังของวัฒนธรรมของประเทศหรือสังคมพลเมือง และถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่า อำนาจสามารถวัดได้หลายวิธี ไม่ใช่แค่เพียงกองทหาร และเรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้น

เขาได้นำเอาความรู้ของเขาไปปฏิบัติจริง ด้วยการดำรงตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติ ในรัฐบาลเดโมแครตของ ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝ่ายกิจการความมั่นคงระหว่างประเทศในสมัย ประธานาธิบดีบิล คลินตัน เป็นหนึ่งในนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย

ไวน์สเตน เขียนในอีเมลล์ว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวบรวมผลงานทางปัญญาของโจไว้ในย่อหน้าเดียวหรือหน้าเดียว” และว่า ในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการการเมืองโลก เขาเป็นหนึ่งในนักคิดชั้นนำ ที่หล่อหลอมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน

เขาได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นนักวิชาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านนโยบายต่างประเทศของอเมริกา และในปี 2011 Foreign Policy ได้ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งใน 100 นักคิดระดับโลกชั้นนำ

สำหรับผลงานหนังสือที่โด่งดัง อาทิ The Power to Lead, The Future of Power, Presidential Leadership and the Creation of the American Era และ Is the American Century Over

ไนย์ ได้ออกมาวิจารณ์นโยบายทางการทูตของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอยู่บ่อยครั้ง โดยระบุว่า ซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐ กำลังถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ ในบทสัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม ไนย์ กล่าวว่า เขาคาดหวังว่า ในที่สุดรัฐบาลของทรัมป์ จะต้องเผชิญกับ “ปฏิกิริยาตอบโต้” จากการโจมตีทางการศึกษาระดับสูง และ บริการสาธารณะ

ที่มา Harvard / Harvard Kennedy School

