บริษัทแม่ของ ‘เนต้า’ ลุยปรับโครงสร้างองค์กร วางแผนการกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งให้เร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เฟซบุ๊ก Neta Auto Thailand ได้เผยแพร่จดหมายชี้แจงเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีรายละเอียดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร และการเริ่มต้นหานักลงทุนมาร่วมลงทุนด้วย พร้อมประกาศว่ามีแผนที่จะกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินการ ผลิตใหม่โดยเร็วที่สุด โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้

จดหมายถึงพันธมิตรและลูกค้าต่างประเทศของ Neta Auto

เรียนพันธมิตรและลูกค้าต่างประเทศที่รัก

เนื่องจากบริษัท Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (ต่อจากนี้เรียกว่า “Hozon New Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ Neta Auto ได้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 (ต่อไปนี้เรียกว่า “การปรับโครงสร้างองค์กร”) ตามกฎหมาย ล้มละลายขององค์กรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เราจึงขอแจ้งข้อมูลอัพเดตสั้นๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้พันธมิตรและลูกค้าในต่างประเทศสามารถติดตามความคืบหน้าของบริษัท ได้ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร

ขณะนี้ บริษัทสาขาหลักในต่างประเทศของ Hozon New Energy และตัวแทนบางรายยังคง ดำเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทสาขาในต่างประเทศกำลังประสานงานกับผู้บริหารอย่างแข็งขัน เพื่อประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของ Hozon New Energy อย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย Hozon New Energy จะยังคงสื่อสาร กับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างองค์กร และข้อตกลงสำคัญต่างๆ

1. เรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กร

หัวข้อของการปรับโครงสร้างใหม่นี้คือ Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นี้ ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศหรือธุรกิจความร่วมมือในต่างประเทศใดๆ ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ NETA โดยนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. ในระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ Hozon New Energy จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาการดำเนินงานพื้นฐานของธุรกิจในต่างประเทศ

2. การเริ่มต้นการสรรหานักลงทุน

ผู้บริหารของ Hozon New Energy ได้เริ่มกระบวนการสรรหานักลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก สาธารณชนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครสำหรับนักลงทุนที่มี ศักยภาพคือวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 นักลงทุนหลายรายที่มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือ ทางอุตสาหกรรมได้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเบื้องต้น ที่ผู้บริหารกำหนดไว้แล้ว จากผลตอบรับที่มีอยู่ คาดว่าจะมีนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ มีคุณภาพสูงเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

3. การเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง

เพื่อฟื้นฟูสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของลูกหนี้ให้สูงสุด ผู้บริหารของบริษัท Hozon New Energy มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่าย จัดสรรทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล และบรรลุมูลค่าการดำเนินงานของสินทรัพย์ ของบริษัทอย่างเต็มที่ ผ่านวิธีการที่เน้นตลาดและหลักนิติธรรม ปัจจุบัน Hozon New Energy กำลังวางแผนการกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินการ ผลิตใหม่โดยเร็วที่สุด

4. บริการหลังการขายและการจัดหาชิ้นส่วนในต่างประเทศ

ในระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ Hozon New Energy กำลังทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ เพื่อทำงานเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานศูนย์อะไหล่อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะพยายามรักษาความ ต่อเนื่องของการจัดหาและบริการอะไหล่สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

Neta Auto และผู้ดูแลระบบ Hozon New Energy ขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างประเทศ ลูกค้า และเพื่อนๆ จากทุกภาคส่วนของ สังคมที่ติดตาม Neta Auto