สลด! เครื่องบินฝึกทัพฟ้าบังกลาเทศ ร่วงตกใส่รร. ดับ 1 เจ็บนับสิบ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินฝึกของกองทัพอากาศบังกลาเทศร่วงตกใส่โรงเรียนทางตอนเหนือของกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย

ข่าวระบุว่าเครื่องบินฝึกลำดังกล่าวตกใส่แคมปัสโรงเรียนและวิทยาลัยไมล์สโตน ตั้งอยู่ในเขตอุตตระ กรุงธากา ซึ่งขณะเกิดเหตุมีเด็กหลายคนอยู่ในบริเวณนั้น

ภาพเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่แสดงให้เห็นไฟกำลังลุกไหม้และมีกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณจุดเครื่องบินตก

สถานีโทรทัศน์จามุนารายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย 13 ราย รวมถึงเด็กนักเรียน

ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงระบุว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อย่างน้อย 1 รายและได้รับบาดเจ็บ 4 ราย แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากกองทัพเข้าตอบสนองต่อเหตุการณ์เครื่องบินตกในทันที

ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังกลาเทศยืนยันว่าเครื่องบินฝึกลำเกิดเหตุเป็นเครื่องบินรบ F-7 BGI ของกองทัพอากาศบังกลาเทศ ในส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะมีการสอบสวนต่อไป

