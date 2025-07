ศิลปิน-แฟนเพลงร่วมอาลัย ‘ออซซี่ ออสบอร์น’ เสียชีวิตในวัย 76 ปิดตำนานเฮฟวี่เมทัล

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ออซซี่ ออสบอร์น นักร้องนำวงเฮฟวี่เมททัล Black Sabbath ที่โด่งดังในยุค 1970 ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ในวัย 76 ปี หลังเพิ่งจัดคอนเสิร์ตอำลาที่สนามกีฬาวิลล่า ปาร์คไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้

ครอบครัวของออสบอร์นออกแถลงการณ์ประกาศการเสียชีวิตของออซซี่ ออสบอร์น ท่ามกลางครอบครัวและความรัก อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตของออสบอร์น

ออสบอร์นเริ่มต้นอาชีพนักร้องกับวง Black Sabbath ในช่วงต้นยุคทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเขาและวงโด่งดังอย่างมากจนเขาได้รับฉายาว่า The Prince of Darkness และ The Godfather of Heavy Metal ออสบอร์นมักขึ้นแสดงบนเวทีด้วยความเร้าใจและตื่นเต้น ขณะที่ชีวิตของเขาพัวพันกับยาเสพติดหลายครั้ง ต่อมาเขาได้ออกจากวง Black Sabbath เป็นนักร้องเดี่ยวแต่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก และต่อมาได้ผันตัวเป็นดาราโทรทัศน์

ในปี 2020 ออสบอร์นออกมาประกาศว่าเขาป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ทำให้เขาไม่สามารถเดินได้ และได้จัดคอนเสิร์ตอำลาไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา แม้ว่าออสบอร์นจะต้องนั่งเก้าอี้ร้องเพลง แต่การแสดงสุดท้ายในชีวิตของเขาเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีนักร้องคนดังร่วมเวทีจำนวนมาก อาทิ สตีเว่น ไทเลอร์ จากวง Aerosmith เจมส์ เฮทฟิลด์ จากวง Metallica และเอลตัน จอห์น นักร้องคนดังของอังกฤษ

ล่าสุด ดารา นักร้องคนดังหลายคนได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของออสบอร์นแล้ว อาทิ เอลตัน จอห์น ที่โพสต์ว่า ออสบอร์นเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญที่จารึกชื่อของตัวเองในวิหารพระเจ้าแห่งเพลงร็อก เขาเป็นตำนานอย่างแท้จริง ด้านร็อด สจ๊วต ได้ออกมาแสดงความเสียใจเช่นกันว่า “ลาก่อนออซซี่ หลับให้สบายเพื่อน ไว้เจอกันบนสวรรค์” เซอร์เดวิด เบ๊กแฮม อดีตนักฟุตบอลคนดังทีมชาติอังกฤษกล่าวว่า เขาโศกเศร้าอย่างมากที่ออซซี่เสียชีวิต และขอบคุณที่ให้ความบันเทิงกับพวกเรามาตลอด

เซอร์ไบรอัน เมย์ มือกีตาร์วงควีน โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียว่า การแสดงอำลาของเขาที่สนามวิลล่า ปาร์คเป็นการกล่าวอำลาที่สวยงามที่สุด แต่โลกใบนี้จะคิดถึงความพิเศษและพรสวรรค์ของออซซี่ แฟนเพลงจำนวนมากได้นำดอกไม้มาวางไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของออสบอร์นที่แผ่นป้ายชื่อของออสบอร์นที่ Hollywood Walk of Fame ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐ