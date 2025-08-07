เผย ทรัมป์พบปูตินภายในสัปดาห์หน้า จ่อหารือ 3 ฝ่ายกับยูเครนต่อ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอาจะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูตินของรัสเซียเร็วสุดภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นการเจอกันตัวต่อตัวครั้งแรกระหว่างผู้นำของสองประเทศตั้งแต่ที่ปูตินได้พบกับนายโจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่นครเจนีวาเมื่อปี 2021
หลังก่อนหน้านี้ ทรัมป์โพสต์บนทรูซ โขเซียลถึงผลการหารือระหว่างปูตินและนายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษกิจการตะวันออกกลางของสหรัฐว่า มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแต่อุปสรรคยังคงมีอยู่ และจะชี้แจ้งรายละเอียดให้กับพันธมิตรชาติยุโรปทราบ
ซึ่งทางโฆษกรัฐบาลของเยอรมนีได้ออกมากล่าวแล้วว่า ทรัมป์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการหารือกับรัสเซียในการพูดคุยผ่านโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีและผู้นำยุโรปชาติอื่นๆ นอกจากนั้น ทรัมป์กล่าวกับฝ่ายยุโรปด้วยว่า มีความตั้งใจที่จะพบกับปูตินและหารือ 3 ฝ่ายกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครน และระบุกับผู้สื่อข่าวว่า มีโอกาสอันดีที่จะเกิดการพบหารือกันในเร็ววันนี้
ด้านรัสเซียระบุว่า การพูดคุยระหว่างปูตินและวิตคอฟฟ์นั้นเป็นประโยชน์และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของรัฐบาลรัสเซีย กล่าวถึงการหารือดังกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน “สัญญาณ” ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครน รวมถึงความเป็นไปในการมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐ
ขณะเดียวกัน แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่า ฝ่ายรัสเซียแสดงความประสงค์ที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งก็ยินดีที่จะพบกับทั้งประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวย้ำว่า แม้ว่าการพูดคุยระหว่างวิตคอฟฟ์และปูตินจะเป็นไปได้ด้วยดีและรัสเซียก็แสดงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับสหรัฐ คาดว่ามาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐที่ใช้กับรัสเซียในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุสันติภาพกับยูเครนได้จะมีผลบังคับใช้ตามกำหนดการในวันที่ 8 สิงหาคม