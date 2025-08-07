สหรัฐเก็บภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ 100% เว้นผลิตโรงงานในประเทศ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ว่า จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 100% สำหรับชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่ได้ผลิตในสหรัฐ พร้อมกล่าวว่า ในกรณีที่ผู้ผลิตให้คำมั่นว่าจะสร้างโรงงานในสหรัฐหรืออยู่ระหว่างกระบวนการสร้างโรงงานสหรัฐ ซึ่งหลายบริษัทกำลังอยู่ ก็จะไม่มีการเก็บภาษี
ทรัมป์ระบุอีกว่า ขอรับประกันว่าหากบริษัทใดแสดงความประสงค์ที่จะสร้างโรงงานแต่ในท้ายที่สุดกลับไม่ทำ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สหรัฐจะย้อนกลับไปตรวจสอบ รวมยอดทั้งหมดไว้และเรียกเก็บภาษีในภายหลัง
เมื่อปี 2022 สภาคอนเกรสจัดหางบเงินอุดหนุนมูลค่า 52,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการผลิตและวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ และเมื่อปี 2024
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน สามารถโน้มแน้วให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ 5 รายตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐ โดยในปีนี้เอง สหรัฐผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ 12% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลก ทั้งนี้จำนวนที่สหรัฐผลิตลดลงจากตัวเลข 40% ในปี 1990