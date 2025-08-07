ปากีสถานขับชาวอัฟกันลี้ภัยถูกกฎหมาย UNHCR ลั่น ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า ได้รับรายงานว่าปากีสถานจับกุมและเนรเทศผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกจากประเทศก่อนกำหนดในวันที่ 1 กันยายน ซึ่งอาจจะทำให้ชาวอัฟกันมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกขับออกนอกประเทศ
การกระทำเช่นนี้ถือว่าปากีสถานได้ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานยุติการบังคับการส่งตัวกับ และดำเนินแนวทางโดยยึดหลักมนุษยธรรมเพื่อรับรองว่าการเดินทางของชาวอัฟกันจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ค่อยเป็นค่อยไป และมีศักดิ์ศรี
UNHCR ระบุอีกว่า การส่งตัวกลับในจำนวนมากและรวดเร็วเช่นนี้อาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและเสรีภาพของผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน ตลอดจนความมั่นคงของอัฟกานิสถานและภูมิภาค ขณะที่ไกซาร์ ข่าน อัฟริดี โฆษก UNHCR เปิดเผยว่า มีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่มีเอกสารหลายร้อยคนถูกจับกุมตัวและเนรเทศกลับไปยังอัฟกานิสถานระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม
กระทรวงมหาดไทยของปากีสถานมีคำสั่งว่า การเดินทางกลับโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเริ่มต้นขึ้นในทันที และการเนรเทศอย่างเป็นทางการจะเริ่มหลังจากวันที่ 1 กันยายน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่า ทางรัฐบาลต้องการให้ชาวอัฟกันทั้งหมดออกจากประเทศ ยกเว้นผู้ที่ถือวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการดำเนินการเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งตัวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง ซึ่งเริ่มการปฏิบัติการในปี 2023
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 มีชาวอัฟกันจำนวนมากที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปากีสถานเพื่อหลีกหนีสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีชาวอัฟกันมากกว่า 1.3 ล้านคนที่มีเอกสารบัตรการลงทะเบียน ขณะที่อีกประมาณ 750,000 ลงทะเบียนถือบัตรพลเมืองอัฟกัน
ที่ผ่านมา ปากีสถานกล่าวโทษชาวอัฟกัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อพยพใหญ่ที่สุดในประเทศ ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีของกลุ่มติดอาวุธและอาชญากรรมหลายเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม อัฟกานิสถานได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และมองว่าการส่งตัวกลับดังกล่าวเป็นการเนรเทศโดยบังคับ
นอกเหนือปากีสถานแล้ว ชาวอัฟกานิสถานยังเผชิญกับการเนรเทศครั้งใหญ่จากอิหร่านด้วย