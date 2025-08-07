ซ้ำรอยอินเดีย! ‘ทรัมป์’ แย้ม อาจขึ้นภาษีจีนอีก เหตุซื้อน้ำมันรัสเซีย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ว่าเขาจะประกาศภาษีศุลกากรเพิ่มเติมแก่ประเทศจีน คล้ายกับที่ขึ้นภาษีศุลกากรแก่อินเดียอีก 25% จากการที่ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย แต่ทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ทรัมป์ได้ขึ้นภาษีศุลกากรแก่สินค้าอินเดียขึ้นเป็นอยู่ที่ 50% จากการที่อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งอินเดียยังคงยืนกรานว่าจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปเพราะมีสัญญาระยะยาวและสามารถซื้อน้ำมันจากรัสเซียในราคาที่ถูกกว่า และอินเดียมีการพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียอย่างมาก
ทรัมป์จะประกาศการคว่ำบาตรทุติยภูมิเพื่อกดดันให้รัสเซียยุติสงครามยูเครนให้ได้ ทรัมป์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะขึ้นภาษีศุลกากรแก่จีนอีกด้วยเหตุผลเดียวกันกับอินเดีย “มันอาจจะเกิดขึ้น ผมยังบอกคุณตอนนี้ไม่ได้ เราขึ้นภาษีกับอินเดียแล้ว และเราอาจทำเช่นนี้กับประเทศอื่นๆ หนึ่งในนั้นอาจเป็นจีน” ทรัมป์กล่าว
อย่างไรก็ตาม คำสั่งขึ้นภาษีอินเดียของทำเนียบขาวสหรัฐไม่ได้พูดถึงจีนแต่อย่างใด แม้ว่าจีนจะเป็นผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ก็ตาม แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เตือนจีนว่าอาจเจอกับภาษีเพิ่มเติมหากยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย