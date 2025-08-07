อ่วม! ฝรั่งเศสเจอไฟป่าครั้งใหญ่สุดในรอบเกือบ 80 ปี ดับแล้ว 1
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 80 ปีในจังหวัดโอด ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เผาผลาญพื้นที่ขนาดใหญ่กว่ากรุงปารีสและสร้างความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงบ้านเรือนอย่างน้อย 25 หลัง ส่งผลให้ถนนหลายสายต้องปิดการจราจร ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 รายในหมู่บ้านแซงต์-โลรองต์-เดอ-ลา-กาเบริสส์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแปร์ปิญองประมาณ 30 กิโลเมตร
ทางจังหวัดกล่าวว่า ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 2,000 นายกำลังพยายามควบคุมสถานการณ์ อีกทั้ง ในขณะนี้มีครัวเรือนประมาณ 2,500 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ขณะที่เอริก โบรคาร์ดี (Eric Brocardi) โฆษกของหน่วยดับเพลิง ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTL ว่า ไฟป่าลุกลามด้วยความเร็ว 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ลมอาจเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งจะทำให้ความพยายามในการดับไฟป่ายิ่งยากลำบาก
นายฟรองซัวส์ เบย์รู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการเยือนหมู่บ้านแซงต์-โลรองต์-เดอ-ลา-กาเบริสส์ว่า เหตุการณ์นี้คือหายนะในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้านนายบรูโน เรอแตลโย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ไฟป่าได้เผาพลาญพื้นที่กว่า 15,000 เฮกตาร์ เทียบได้กับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในฝรั่งเศสทั้งหมดในหลายปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวว่า นี่เป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้มากที่สุดจากไฟป่าเพียงครั้งเดียวในฝรั่งเศส นับตั้งแต่ปี 1949
เรนาเต คูต (Renate Koot) นักท่องเที่ยวชาวดัตช์ที่เดินทางกับท่องเที่ยวกับคู่รัก ให้สัมภาษณ์ว่า ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เราไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัว ตอนนั้นเรากำลังคุยโทรศัพท์กับลูกๆ และไฟป่าก็เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เรารีบกระโดดขึ้นรถเพื่อหนี และสวดภาวนาให้เราปลอดภัย เราไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลย น่าอัศจรรย์มากที่เราไม่เป็นอะไร ขณะที่อิซซ่า เมดิน่า ชาวสเปน ซึ่งได้เดินทางมากับครอบครัว กล่าวว่า หายนะที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อ
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ความร้อนและความแล้งที่มากขึ้นในเมดิเตอร์เรเนียนได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า และเมื่อไฟป่าเกิดขึ้น พืชที่แห้งอยู่แล้วประกอบลมแรงในภูมิภาคก็จะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก
“ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูร้อนมากขึ้น และอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิ และลุกลามไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตอนกลาง และตอนเหนือของฝรั่งเศส” เซอร์ช ซากา (Serge Zaka) นักวิเคราะห์ด้านสภาพภูมิอากาศและการเกษตร กล่าว