‘มินต์ ส่วย’ รักษาการปธน.เมียนมา ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมานาน สิริอายุ 74 ปี
อิรวดี สื่อเมียนมารายงานว่า นายมินต์ ส่วย รักษาการประธานาธิบดีเมียนมา ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม ที่โรงพยาบาลทหารทั่วไปหมายเลข 2 ในกรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา สิริรวมอายุ 74 ปี
การถึงแก่อสัญกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากสภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศแห่งชาติของรัฐบาลทหารได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมว่า รักษาการประธานาธิบดีมินต์ ส่วย ซึ่งล้มป่วยมานาน มีอาการวิกฤตและพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ก่อนหน้านี้เขาป่วยเป็นโรคพาร์คินสันซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงโรคทางระบบประสาทอื่นๆ นายมินต์ ส่วย ได้เดินทางไปเข้ารับการรักษาที่ประเทศสิงคโปร์และโรงพยาบาลทหารทั่วไปหมายเลข 2 ในปี 2567 แต่สุขภาพของเขาก็ยังไม่ดีขึ้น
ก่อนที่นายมินต์ ส่วยจะลาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน และส่งผลให้พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา รับทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีแทนเขามานับแต่นั้น
ทั้งนี้ในแถลงการณ์แยกของสำนักงานข่าวสารของกองทัพเมียนมาระบุว่า จะมีการจัดพิธีศพในระดับรัฐให้กับนายมินต์ ส่วย แต่ยังไม่มีการระบุกำหนดวันจัดพิธีศพ
มินต์ ส่วย ไต่เต้าในสายทหารจนได้รับการประดับยศพลโทในกองทัพเมียนมา เขาถูกมองว่าเป็นผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจของพล.อ.อาวุโสตาน ฉ่วย อดีตผู้นำเผด็จการทหารเมียนมา
เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพย่างกุ้งและผู้ว่าราชการภูมิภาคย่างกุ้ง ก่อนจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลพลเรือนนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี)ของนางออง ซาน ซูจี ซึ่งถูกกองทัพนำโดยพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย ยึดอำนาจไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปี 2564 นั่นส่งผลให้ประธานาธิบดีอู วิน มยินต์ ที่มาจากการเลือกตั้งในขณะนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่ง และทำให้นายมินต์ ส่วย ได้รับการตั้งเป็นรักษาการประธานาธิบดีของรัฐบาลทหารเมียนมานับแต่นั้น