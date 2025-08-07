ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ดีเลย์ทั่วสหรัฐ หลังระบบข้อมูลเที่ยวบินขัดข้อง ล่าสุดแก้ไขแล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ สายการบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ประสบปัญหาขัดข้องทางเทคโนโลยีจนทำให้เที่ยวบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ไม่สามารถบินขึ้นได้ที่หลายสนามบินทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง แต่ล่าสุด ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว
ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ระบุว่าเกิดปัญหาที่ระบบ Unimatic System ที่เก็บข้อมูลของแต่ละเที่ยวบิน อาทิ การคำนวนน้ำหนักของเครื่องบิน และตรวจจับเวลาการบินของแต่ละเที่ยวบิน ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ในหลายสนามบินทั่วสหรัฐไม่สามารถขึ้นบินได้ อาทิ สนามบินนิวอาร์กลิเบอร์ตี้ เดนเวอร์ ฮิวส์ตัน และชิคาโก ตามข้อมูลของเว็บไซต์สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA)
เมื่อนับจนถึงเวลา 22.25 น. ตามเวลาสหรัฐ ข้อมูลจากเว็บไซต์ FlightAware พบว่าเที่ยวบินของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ทั้งสิ้น 1,038 เที่ยวบิน หรือคิดเป็น 34% ของเที่ยวบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ทั้งหมดเจอกับความล่าช้า ด้าน FAA ได้ระบุถึงปัญหาดังกล่าวและเสนอที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเที่ยวบินต่างๆ ของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ที่ยังตกค้างอยู่
ด้านนายฌอน ดัฟฟี่ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐให้รายละเอียดว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาด้านการบริการของยูไนเต็ด แอร์ไลน์เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมจราจรทางอากาศแต่อย่างใด ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ระบุว่าทีมงานกำลังเร่งทำให้ปฏิบัติการของสายการบินกลับมาสู่สภาวะปกติ และกำลังเร่งแก้ไขเที่ยวบินล่าช้าที่ยังตกค้างอยู่