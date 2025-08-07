เตีย เซียม ลูกชายเตีย บันห์ โชว์ภาพปั๊มน้ำมันใหม่แห่งสันติภาพ หลังยกเลิกสัญญากับ ปตท.
ท่ามกลางเหตุปะทะชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จฯฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สั่งยกเลิกการนำเข้า ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม และก๊าซ ขณะเดียวกัน เหตุปะทะระหว่าง 2 ประเทศ ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น จนเกิดเสียงเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาให้หยุดซื้อสถานีบริการน้ำมันปตท.จากไทย
ล่าสุด kiripost รายงานว่า เตีย เซียม ตัวแทนกิจการปั๊มน้ำมันสัญชาติไทยในกัมพูชา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โชว์ภาพสถานีน้ำมันแห่งใหม่แทนปตท. โดยใช้ชื่อว่า Peace petroleum Cambodia เพื่อเป็นการยืนยันว่า ทางกัมพูชาได้ยุติสัญญาการจัดจำหน่ายน้ำมันจากไทยแล้ว พร้อมกันนี้ เตีย เซียม ได้ระบุความหมายของแต่ละสีที่ปรากฎในปั๊มไว้ ดังนี้
- สีแดง – เป็นสีในธงชาติกัมพูชาที่แสดงถึงอาณาเขตของประเทศกัมพูชา
- สีขาว – คือความบริสุทธิ์ อ่อนโยน ซื่อสัตย์ และสันติ สะท้อนถึงอุปนิสัยของชาวกัมพูชาที่รักความสงบและมีคุณธรรมจริยธรรม
- สีน้ำเงิน – สะท้อนความแข็งแกร่ง ความมั่นใจ และความยั่งยืน เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการมอบมาตรฐาน คุณภาพ และความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งให้กับลูกค้า
- นกพิราบ – ตัวแทนของอิสรภาพและสันติภาพ
- สีทอง – สะท้อนความเจิดจรัส และอุดมคติอันรุ่งเรืองของชาวกัมพูชา
ทั้งนี้ เตีย เซียม เป็นบุตรชายของนายเตีย บันห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และเป็นพี่ชายของนายเตีย เซย ฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันของกัมพูชา