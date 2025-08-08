|ที่มา
นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
ชาลิสสา สุขเอี่ยม
|เผยแพร่
People in Focus : ‘สเตลล่า ริมิงตัน’ หัวหน้าสปายหญิงเมืองผู้ดีคนแรก
สเตลล่า ริมิงตัน อดีตผู้อำนวยการหญิงคนแรกของหน่วยความมั่งคงแห่งชาติของสหราชาอาณาจักร หรือ MI5 ถึงแก่กรรมแล้วในวัย 90 ปี ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ ที่สามารถฝ่าฟันข้อจำกัดในสายอาชีพที่ชายเป็นใหญ่
ริมิงตันเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1935 ที่ย่านเซาต์ นอร์วูด ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และประกอบอาชีพแรกเป็นพนักงานพิมพ์ดีดพาร์ทไทม์ที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างติดตามสามีซึ่งเป็นนักการทูตขณะที่ประจำการอยู่ในอินเดีย
ในปี 1969 ริมิงตันเข้าทำงานกับ MI5 อย่างเต็มตัว และมีประสบการณ์ทำงานกับทุกแผนกขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการจารกรรม การต่อต้านการก่อการร้าย ไปจนถึงการต่อต้านการบ่อนทำลาย จนทำให้เธอได้รับสมญานามว่า ‘สายลับแม่บ้าน’ ซึ่งในขณะนั้นเองเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ MI5 มีภารกิจในการค้นหาตัวสายลับโซเวียต รวมถึงแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของไอร์แลนด์ด้วย
หลังจากที่ริมิงตันขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ MI5 ในปี 1992 เธอพา MI5 เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยทำให้การทำงานขององค์กรมีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวขององค์กรในยุคสงครามเย็นนั้นลดลง เมื่อเธอลงจากตำแหน่งในปี 1996 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ริมังตันเป็นคุณหญิง ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งอัศวินชาย
อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่างตัวองค์กรและริมิงตันไม่ได้ราบรื่น เธอถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อองค์กรเนื่องจากได้เผยแพร่ข้อมูลลับในหนังสือ Open Secret ในปี 2001 สร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลและทาง MI5 ก็พยายามขัดขวางการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วย
ริมิงตันเคยกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อปี 1994 ว่า แน่นอนว่าจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า MI5 ต้องเป็นองค์กรลับอย่างสมบูรณ์เสมอไป
แม้ว่าพฤติกรรรมของริมิงตันจะเป็นที่ถกเถียง แต่เธอก็เป็นผู้ที่ทำลายกำแพงและเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายในการเป็นผู้นำ ตามที่เคน แมคคัลลัม ผู้อำนวยการ MI5 คนปัจจุบันนิยามเธอเอาไว้