มะกันส่งจม.แจ้งหลายชาติ หนุนเมินข้อตกลง UN คุมผลิตพลาสติก
สหรัฐอเมริกาส่งจดหมายถึงหลายประเทศเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาร่วมปฏิเสธเป้าหมายของการจัดทำข้อตกลงระดับโลก ที่รวมถึงการจำกัดการผลิตพลาสติกและการใช้สารเคมีเติมแต่งพลาสติก โดยบันทึกดังกล่าวของสหรัฐถูกส่งออกไปในช่วงเริ่มต้นของการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยพลาสติกของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บันทึกดังกล่าวซึ่งลงวันที่ 25 กรกฎาคม ของสหรัฐ ถูกแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นของการเจรจาเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม โดยสหรัฐได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการเจรจา ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งโดยตรงกับประเทศมากกว่า 100 ประเทศที่สนับสนุนการจัดทำสนธิสัญญาดังกล่าว
ความหวังที่จะได้เห็นสนธิสัญญาระดับโลกที่เป็นโอกาสสุดท้าย ในการจัดการกับปัญหามลพิษจากพลาสติกตลอดวงจรชีวิตของมัน ตั้งแต่การผลิตพอลิเมอร์ไปจนถึงการกำจัดขยะ ริบหรี่ลง ขณะที่ผู้แทนจากหลายประเทศกำลังรวมตัวกันเพื่อการเจรจาในรอบสุดท้าย
คณะผู้แทนของสหรัฐได้ส่งบันทึกข้อความไปยังหลายประเทศเพื่อแสดงจุดยืนว่า สหรัฐจะไม่เห็นชอบกับสนธิสัญญาที่มุ่งเป้าจัดการกับปัญหามลพิษจากพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง
“เราจะไม่สนับสนุนแนวทางระดับโลกที่ไม่อาจปฏิบัติได้จริง เช่น การกำหนดเป้าหมายการผลิตพลาสติก หรือการห้ามและจำกัดการใช้สารเติมแต่งในพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้น” ข้อความในบันทึกดังกล่าวระบุ
สหรัฐยังยอมรับในบันทึกด้วยว่า หลังจากเข้าร่วมการประชุมเตรียมการของหัวหน้าคณะผู้แทนที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม สหรัฐมองไม่เห็นจุดร่วมที่ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุปทานพลาสติก การผลิตพลาสติก สารเติมแต่งพลาสติก หรือการห้ามและจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์และสารเคมีทั่วโลก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Global List”
ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า แต่ละประเทศควรมีมาตรการตามบริบทของประเทศตนเอง บางประเทศอาจเลือกที่จะห้ามใช้ ในขณะที่บางประเทศอาจมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการจัดเก็บและรีไซเคิลพลาสติก
จอห์น โฮเซวาร์ ผู้อำนวยการการรณรงค์ด้านมหาสมุทรของ Greenpeace สหรัฐอเมริกา วิจารณ์ว่า กลยุทธ์ของคณะผู้แทนสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นการหวนกลับไปใช้อำนาจเพื่อรังแกแบบเดิมๆ โดยพยายามใช้อำนาจทางการเงินกดดันให้ประเทศอื่นเปลี่ยนจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ที่สหรัฐต้องการ
ด้านแหล่งข่าวทางการทูตจากประเทศที่สนับสนุนสนธิสัญญานี้ระบุว่า สนธิสัญญาว่าด้วยพลาสติกของสหประชาชาติฉบับนี้ เป็นตัวอย่างสำคัญของความพยายามรักษาระบบพหุภาคี ท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทาย
“มันจะสะท้อนว่า ความร่วมมือพหุภาคีกลายเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทุกฝ่ายพอรับได้ เราจะสามารถเดินหน้าได้เฉพาะเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ต้องมีความทะเยอทะยานเท่านั้น หรือเราจะแสดงให้เห็นว่าโลกสามารถสร้างกรอบความร่วมมือระดับโลกในประเด็นที่มีความสำคัญได้” แหล่งข่าวระบุ
สหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังเสนอให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ในร่างสนธิสัญญาโดย ตัดถ้อยคำที่อ้างถึง “แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อจัดการกับวงจรชีวิตของพลาสติกทั้งหมด” ออกอีกด้วย
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจาบอกกับรอยเตอร์ว่า สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกำลังพยายามยกเลิกถ้อยคำที่เคยตกลงกันไว้ในปี 2022 และต้องการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตของสนธิสัญญาใหม่
นอกจากนี้ ยังคงมีความแตกแยกอย่างลึกซึ้งระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ซึ่งคัดค้านการจำกัดการผลิตพลาสติกใหม่ ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ถ่านหิน และก๊าซ กับกลุ่มที่สนับสนุนการจำกัดการผลิต เช่น สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศเกาะเล็กๆ ซึ่งต้องการให้มีการบริหารจัดการพลาสติกและสารเคมีอันตรายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
